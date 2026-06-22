Le S&P 500 et le Nasdaq reculent, pénalisés par Alphabet et les géants technologiques ; l'Iran au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations en milieu d'après-midi)

* Indices: le Dow Jones progresse de 0,31 %, le S&P 500 recule de 0,29 %, le Nasdaq recule de 1,05 %

* Alphabet recule de 5,5 %

* SpaceX prolonge sa baisse entamée lors des deux dernières séances

* Les données PCE et les résultats trimestriels de Micron sont attendus cette semaine

par Abigail Summerville, Twesha Dikshit et Joel Jose

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé lundi, entraînés à la baisse par les baisses des valeurs technologiques à très forte capitalisation, notamment Alphabet, tandis que les investisseurs évaluaient l'évolution des négociations entre les États-Unis et l'Iran. L'optimisme autour de l'intelligence artificielle a soutenu la récente remontée de Wall Street, mais les analystes ont noté que de plus en plus d'investisseurs remettaient en question les dépenses colossales consacrées à l'expansion des infrastructures par les hyperscalers. Alphabet GOOGL.O a chuté de 5,5 %. Meta META.O , Amazon

AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont reculé de 2 % à 4,2%. L'indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL a perdu 4 %.

« Il s’agit d’un secteur très sensible au sentiment des investisseurs et les valeurs de ce groupe ont tendance à évoluer de concert au quotidien », a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez US Bank.

« Mais si l’on prend un peu de recul… certains des fondamentaux les plus solides se trouvent dans le domaine de la construction de centres de données pour l’IA. Cela inclut à la fois les hyperscalers et bon nombre des composants nécessaires à cette expansion continue. »

Le prochain test pour cette reprise sera la publication, mercredi, des résultats trimestriels de Micron Technology

MU.O . Les actions du fabricant de puces mémoire ont progressé de près de 300 % cette année.

L’ SPCX.O de SpaceX a chuté de plus de 10 %, prolongeant ses pertes pour la troisième séance consécutive après ses débuts fulgurants. La société dirigée par Elon Musk a lancé lundi sa toute première émission obligataire et a déclaré disposer d’environ 100,8 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 19 juin. Huit des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert. Le secteur financier .SPSY a progressé de 0,7 % et le secteur industriel .SPLRCI de 0,8 %.Dans le même temps, les actions du secteur des logiciels .SPLRCIS ont atteint leur plus bas niveau depuis plus de deux mois. À 14 h 15 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 158,19 points, soit 0,31 %, à 51 723,26, tandis que le S&P 500 .SPX perdait 21,36 points, soit 0,29 %, à 7 479,03. L'indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 278,73 points, soit 1,05 %, pour s'établir à 26 239,21.

Les cours du pétrole ont chuté de près de 4 %, alors que Washington et Téhéran se sont mis d’accord sur une feuille de route visant à conclure un accord définitif dans un délai de 60 jours. Les responsables américains et iraniens ont réalisédes «progrès considérables » lors du premier cycle de leurs pourparlers en Suisse, qui s’est achevé tôt lundi matin, ont déclaré les médiateurs, bien que des tensions persistent concernant le Liban et le détroit d’Ormuz. « Les prix de l’énergie baissent, ce qui constitue sans aucun doute un catalyseur tant pour les consommateurs que pour les entreprises », a déclaré M. Northey. « D’un autre côté, nous avons vu une Réserve fédérale très restrictive () sous la houlette de son nouveau président, Kevin Warsh, ce qui a conduit le marché à penser qu’une priorité accrue serait accordée au retour à la stabilité des prix à court terme. »

Selon lui, cette perception de la Fed a entraîné une hausse des rendements des bons du Trésor américain et exercé une pression à la baisse sur les cours boursiers.

Cette semaine, l’attention se portera sur les données de jeudi relatives à l’ (e des dépenses de consommation personnelles (PCE), l’indicateur d’inflation sous-jacente privilégié par la Fed. Un résultat supérieur aux prévisions pourrait renforcer les anticipations d’une Réserve fédérale aux prises avec une politique monétaire restrictive, après que Kevin Warsh a souligné la nécessité de juguler l’inflation lors de la réunion de la semaine dernière.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent actuellement une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed en septembre. Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, Apogee Therapeutics APGE.O a bondi de près de 47 % après l’annonce par AbbVie ABBV.O de son intention d’acquérir la société de biotechnologie pour 10,9 milliards de dollars en numéraire. AbbVie a progressé de 6,8 %.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,21 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,16 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 31 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 136 nouveaux plus hauts et 158 nouveaux plus bas.