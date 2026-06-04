Le S&P 500 et le Nasdaq reculent alors que les résultats décevants de Broadcom pèsent sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 1,03 %, le S&P en baisse de 0,18 %, le Nasdaq en baisse de 0,80 %

* Les fabricants américains de puces électroniques reculent après les résultats trimestriels décevants de Broadcom

* CrowdStrike s'effondre en raison de la hausse de ses dépenses d'exploitation trimestrielles

* Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage augmentent plus que prévu, selon les données

(Le point sur l'ouverture des marchés) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté jeudi, les résultats décevants de Broadcom ayant pesé sur les valeurs du secteur des puces électroniques, tandis que les investisseurs en actions ont marqué une pause après une remontée record qui avait propulsé les trois indices vers de nouveaux sommets.

L'action Broadcom AVGO.O a chutéde 15 % après que le fabricant de puces a également maintenu ses prévisions à long terme de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour ses puces d'IA. Le titre a grimpé de près de 55 % ce trimestre et pourrait perdre près de 350 milliards de dollars de capitalisation boursière si les pertes se confirment d'ici la fin de la séance.

L'indice technologique S&P 500 .SPLRCT a enregistré la plus forte baisse, reculant de 2,2 %, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 4,4 %.

Les fabricants de puces Marvell Technology MRVL.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont chacun reculé d'environ 5 %, tandis que Micron Technology MU.O et Qualcomm QCOM.O ont chuté respectivement de 6,6 % et 2,3 %.

Une rotation hors des valeurs technologiques a stimulé d'autres secteurs du marché, neuf des onze principaux indices du S&P 500 terminant dans le vert.

Les actions du secteur de la santé .SPXHC ont progressé de 2,4 %, soutenues par une hausse de 5 % de UnitedHealth UNH.N après que Bank of America a relevé sa note sur les actions du conglomérat de santé à « acheter ».

Cela a permis à l'indice des valeurs vedettes du Dow .DJI de gagner 520,81 points, soit 1,03 %.

L'indice financier .SPSY a progressé de 1,8 % après une forte baisse lors de la séance précédente, en raison de nouvelles inquiétudes concernant le crédit privé.

Blackstone BX.N est devenu le dernier gestionnaire d'actifs en date à plafonner les retraits de son fonds phare de crédit privé, suite à une augmentation des demandes de rachat.

La reprise à Wall Street s'est essoufflée cette semaine, les investisseurs évaluant la recrudescence des hostilités entre les États-Unis et l'Iran.

« Ce revirement ressemble moins à un changement fondamental de tendance qu'à une combinaison de prises de bénéfices, de positions surchargées et d'une réévaluation des risques géopolitiques après des semaines de gains quasi ininterrompus », a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

Bien que les deux parties se soient mises d'accord sur un cessez-le-feu début avril, les négociations visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d'Ormuz n'ont guère progressé, ce qui menace de maintenir les prix du pétrole à un niveau élevé et d'attiser l'inflation. À 9 h 36 (heure de l'Est), l'indice S&P 500 .SPX perdait 13,59 points, soit 0,18 %, à 7 540,09, et l'indice Nasdaq Composite

.IXIC perdait 215,53 points, soit 0,80 %, à 26 638,44.

Les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé une demande avait augmenté plus que prévu la semaine dernière, tandis que l'enquête ISM publiée mercredi a révélé que le secteur des services américain s'était développé en mai.

Le rapport mensuel sur l'emploi publié vendredi donnera au nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, un nouvel ENQUÊTE du marché du travail américain alors qu'il s'apprête à participer à sa première réunion de politique monétaire ce mois-ci, à un moment où les consommateurs américains sont mis à rude épreuve par les pressions sur les prix liées à la guerre en Iran. Selon les données de LSEG, les traders estiment à 75 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de baseavant la fin de l'année.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, Thomas Barkin, et la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, doivent également s'exprimer jeudi, lors de leurs dernières interventions avant la période de silence pré-réunion de la Fed. Parmi les titres qui ont influencé le marché, CrowdStrike

CRWD.O a chuté de 8,5 % après que la société de cybersécurité a annoncé une hausse de ses dépenses d'exploitation au premier trimestre. Une tournée de présentation auprès des investisseurs pour SpaceX, dirigée par Elon Musk SPCX.O , débute jeudi en vue de son introduction en bourse le 12 juin. L'entreprise vise à lever 75 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse record qui la valoriserait à 1 750 milliards de dollars et la classerait parmi les 10 premières sociétés cotées aux États-Unis.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un ratio de 1,72 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,34 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 7 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 21 nouveaux plus hauts et 40 nouveaux plus bas.