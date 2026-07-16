Le S&P 500 et le Nasdaq reculent alors que le secteur des semi-conducteurs poursuit sa baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,3 %, le S&P 500 en baisse de 0,1 %, le Nasdaq en baisse de 0,6 %

* Les fabricants de puces mémoire en tête des baisses

* UnitedHealth progresse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2026

* GE Aerospace recule malgré la révision à la hausse de ses prévisions pour 2026

* Les ventes au détail américaines progressent légèrement en juin

(Mises à jour tout au long de l'article) par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé jeudi , la nouvelle faiblesse des valeurs du secteur des semi-conducteursayant éclipsé un début encourageant pour les résultats du deuxième trimestre, tandis que les investisseurs analysaient les dernières données économiques à la recherche d'indices sur la santé de l'économie.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont prolongé leurs pertes de la séance précédente , l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX reculant de 3,5 %. L'action de TSMC TSM.N cotée aux États-Unis a chuté de 2,1 %, alors même que le fabricant de puces d'IA de pointe avait annoncé des résultats exceptionnels .

Les fabricants de puces mémoire figuraient parmi les plus malmenés. Sandisk SNDK.O a chuté d'environ 10 %, tandis que Western Digital WDC.O et Seagate Technology STX.O ont reculé respectivement de 8 % et 7,5 %.

Les valeurs du secteur des puces avaient pourtant figuré parmi les principales bénéficiaires de la reprise observée cette année, l'optimisme suscité par les dépenses des hyperscalers en matière d'IA ayant contribué à propulser Wall Street vers des sommets historiques.

Shiraz Ahmed, fondateur et directeur général de Sartorial Wealth Inc, a déclaré que la hausse des valeurs du secteur des semi-conducteurs s'essoufflait, non pas parce que l'IA perdait de son élan, mais parce que son adoption n'était pas encore totalement généralisée. En conséquence, d'importantes dépenses d'investissement se poursuivent dans l'ensemble de l'écosystème de l'IA, de l'énergie aux semi-conducteurs.

L' .SPX S&P 500 a progressé de plus de 10 % cette année et reste proche de son plus haut niveau de clôture historique atteint en juin, ce qui rend cette remontée vulnérable à toute déception.

La vague de ventes provoquée par le secteur technologique a entraîné l'indice de référence à la baisse, alors même que tous les autres secteurs, à l'exception de l' .SPLRCT technologique, affichaient des hausses.

Les actions du secteur de la santé .SPXHC ont contribué à amortir la chute du marché dans son ensemble, avec des gains de 2,2 %.

UnitedHealth UNH.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, ce qui a fait grimper de 4,3 % le titre de ce géant de la santé et a permis au Dow de se maintenir à flot.

Abbott ABT.N a bondi de 12 % après avoir dépassé les estimations trimestrielles et revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels.

Les secteurs défensifs, notamment les biens de consommation courante .SPLRCS et l'immobilier .SPLRCD , ont également contribué à limiter les pertes, avec une hausse d'environ 2 % chacun.

À 11 h 51 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 133,94 points, soit 0,25 %, à 52 792,58, le S&P 500 .SPX reculait de 5,77 points, soit 0,08 %, à 7 566,63 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 156,53 points, soit 0,60 %, à 26 111,19.

LES DONNÉES CONFIRMENT LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE

Les investisseurs ont analysé les données sur les ventes au détail du mois de juin , qui n'ont affiché qu'une hausse marginale, les baisses des prix de l'essence ayant pesé sur le chiffre d'affaires des stations-service. Néanmoins, les consommateurs à la recherche de bonnes affaires ont continué à soutenir les dépenses sous-jacentes.

Par ailleurs, le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a baissé la semaine dernière, ce qui témoigne de la stabilité persistante du marché du travail.

« En conclusion, la consommation semble prendre un peu d'élan, ce qui, à la marge du moins, vient étayer notre prévision selon laquelle la Fed relèvera ses taux d'intérêt dans le courant de l'année », a déclaré Stephen Brown, économiste en chef pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.

Les chiffres d'inflation modérés publiés pour le mois de juin en début de semaine ont apaisé les craintes concernant une hausse imminente des taux par la Réserve fédérale.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés tablent sur une probabilité de 88 % que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion de ce mois-ci et sur une probabilité d'environ 50 % d'une hausse d'un quart de point en septembre.

Les risques géopolitiques ont également pesé lourdement, l'Iran ayant demandé au mouvement houthi au Yémen de se préparer à fermer la voie maritime pétrolière de la mer Rouge si les États-Unis frappaient les infrastructures énergétiques iraniennes, ont indiqué des sources à Reuters.

United Airlines UAL.O a reculé de 1,4 %, la nouvelle flambée des cours du pétrole ayant pesé sur ses perspectives de bénéfices pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'année.

GE Aerospace GE.N a reculé de 4,7 %, bien que le constructeur de moteurs à réaction ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,12 fois plus nombreux que ceux en baisse, tandis qu'au Nasdaq, les titres en baisse ont été 1,38 fois plus nombreux que ceux en hausse.