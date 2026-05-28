Le S&P 500 et le Nasdaq progressent suite à l'annonce de progrès dans les négociations de paix au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones reste stable, le S&P 500 progresse de 0,5 %, le Nasdaq de 0,7 %

* Eli Lilly en hausse après le retour de la prise en charge de Zepbound par CVS

* Microsoft en hausse après l'annonce de la sortie d'un nouveau modèle de codage la semaine prochaine

* L'inflation américaine progresse à son rythme le plus rapide depuis trois ans

(Mise à jour avec les commentaires des analystes et les cours) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé jeudi après l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les investisseursdigéraient également des données clés sur l'inflation.

Axios a rapporté que Washington et Téhéran étaient parvenus à un accord pour prolonger le cessez-le-feu et entamer des négociations sur le programme nucléaire iranien, mais que le président Donald Trump devait encore donner son accord définitif.

« Les traders sont sur le qui-vive face aux revirements concernant les nouvelles sur l'accord, et ont privilégié les positions longues pour éviter d'être pris au dépourvu par un résultat meilleur que prévu. Le plus difficile, c'est que les forces inflationnistes pourraient ne pas s'atténuer aussi vite que le souhaitent les marchés », a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group.

Les données économiques ont montré que l'inflation américaine a augmenté à son rythme le plus rapide depuis trois ans en avril, sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

Par ailleurs, le PIB américain du premier trimestre a été révisé à la baisse à une hausse annualisée de 1,6 %, et la dynamique devrait ralentir ce trimestre.

À 11 h 31 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 13,29 points, soit 0,03 %, à 50 630,99, l' .SPX e du S&P 500 a gagné 36,98 points, soit 0,49 %, à 7 557,34 et l' .IXIC e du Nasdaq Composite a gagné 174,76 points, soit 0,66 %, à 26 849,49.

L'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC a progressé de 1,2 %. Eli Lilly LLY.N a gagné 4,2 % après que CVS Health

CVS.N a annoncé qu'elle réintégrait l'injection amaigrissante Zepbound du laboratoire pharmaceutique dans sa couverture et ajoutait son nouveau médicament contre l'obésité, Foundayo, récemment approuvé.

Les actions technologiques .SPLRCT ont également progressé de 1,3 %. Microsoft MSFT.O a gagné 2,8 % après que The Information a rapporté que la société allait lancer un nouveau modèle de codage la semaine prochaine.

Marvell Technology MRVL.O a reculé après la publication de ses résultats du premier trimestre. Les actions de la société ont plus que doublé depuis le début de l'année.

Snowflake SNOW.N a bondi de 36,3 % après que la société d'analyse de données a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et annoncé un contrat de cinq ans portant sur une infrastructure d'IA d'une valeur de 6 milliards de dollars avec Amazon Web Services AMZN.O .

Ses concurrents Datadog DDOG.O et MongoDB MDB.O ont respectivement progressé de 2,7 % et 9,8 %.

Cinq des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert.

Le regain de confiance dans l'IA et la dynamique de croissance des bénéfices ont soutenu la récente reprise, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant tous deux des records intrajournaliers.

« Lorsque nous commencerons à voir une grande partie de la hausse des prix de l'énergie se répercuter sur d'autres domaines de l'inflation, le marché dans son ensemble commencera à connaître des difficultés bien plus importantes qu'auparavant », a déclaré Timothy Chubb, directeur des investissements chez Girard, une division d'Univest Wealth.

« La croissance des bénéfices et les estimations ont continué à dépasser largement ces préoccupations. Et je pense que la divergence entre les actions et les taux est vraiment l'un des éléments les plus importants à l'heure actuelle. »

Parmi les autres titres en vue, Dollar Tree DLTR.O a grimpé de 17,6 % après que le distributeur discount a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, tandis que Best Buy BBY.N a gagné 17 % après que le distributeur d'électronique a annoncé des prévisions de ventes pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations.

Les entreprises spécialisées dans les drones ont progressé après que le Wall Street Journal a rapporté que l'administration Trump était en pourparlers pour financer des entreprises de drones. Unusual Machines UMAC.A a bondi de 52 %, tandis qu'AeroVironment AVAV.O et Kratos Defense & Security Solutions

KTOS.O ont gagné respectivement 18 % et 15 %.

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,41 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,48 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 13 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 9 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 85 nouveaux plus hauts et 55 nouveaux plus bas.