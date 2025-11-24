Le S&P 500 et le Nasdaq progressent, les opérateurs pariant sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed en décembre

Indices en hausse: Dow 0,01%, S&P 500 0,72%, Nasdaq 1,49%

La Deutsche Bank prévoit que le S&P 500 atteindra 8 000 d'ici à la fin de l'année 2026

Bristol Myers gagne du terrain après des données positives sur les derniers stades de développement de ses rivaux

(Mise à jour avec les prix d'ouverture) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Le S&P 500 et le Nasdaq ont augmenté lundi, menés par les valeurs à forte capitalisation, alors que les paris croissants sur une réduction des taux de la Réserve fédérale en décembre ont alimenté les gains et que les investisseurs ont recherché des données fraîches pour obtenir des indices sur la prochaine décision de la banque centrale.

Les remarques pessimistes de l'influent président de la Fed de New York, John Williams , ont offert un peu de répit sur le front politique la semaine dernière, mais ont également reflété la division des décideurs politiques avant la réunion du FOMC de décembre.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les investisseurs estiment à près de 80 % les chances que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain, contre 42 % une semaine plus tôt.

"Le thème dominant pour l'instant reste l'incertitude. Nous allons rester dans un marché agité jusqu'au 10 décembre, date à laquelle nous connaîtrons la décision de la Fed et les commentaires qui l'accompagnent", a déclaré Lilian Chovin, responsable de l'allocation d'actifs chez Coutts.

Les valeurs de grande capitalisation ont été en tête, Alphabet GOOGL.O gagnant 5,7 % et Tesla TSLA.O gagnant 4,4 %. Quatre des 11 sous-secteurs du S&P 500 étaient en hausse.

À 09:44 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 6,02 points, ou 0,01%, à 46 251,43, le S&P 500 .SPX a gagné 47,79 points, ou 0,72%, à 6 650,78 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 332,20 points, ou 1,49%, à 22 605,29.

LA RÉSILIENCE DES CONSOMMATEURS SOUS LES FEUX DE LA RAMPE POUR LE DÉBUT DE LA PÉRIODE DES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

Les données sur les ventes au détail et les prix à la production de septembre sont attendues cette semaine, avant le début de la saison des achats de Noël, qui commence jeudi avec la fête de Thanksgiving et se poursuit avec le Black Friday et le Cyber Monday.

"Nous allons examiner les dépenses à différents niveaux de richesse pour voir si certains types de consommateurs résistent mieux que d'autres", a déclaré M. Chovin.

Les tendances en matière de dépenses font l'objet d'un examen plus approfondi en raison de la vague d'annonces de licenciements, de l'augmentation des données sur le chômage et des droits de douane américains qui assombrissent le sentiment des consommateurs. Malgré cela, la National Retail Federation s'attend à ce que les ventes des fêtes de fin d'année dépassent pour la première fois les 1 000 milliards de dollars.

Les bénéfices des sociétés orientées vers la consommation telles que Best Buy BBY.N sont attendus plus tard dans la semaine.

LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LES VALORISATIONS DES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES PERSISTENT

Malgré les fortes prévisions de Nvidia NVDA.O , l'entreprise phare de l'IA, la semaine dernière, les valorisations exagérées du secteur technologique ont perturbé les marchés pendant la majeure partie du mois.

Les actions ont connu une période de volatilité ce mois-ci, les investisseurs craignant que le boom de l'intelligence artificielle ne se transforme en bulle, tandis que la fermeture prolongée du gouvernement américain a privé Wall Street des données dont elle a besoin pour évaluer la santé de la plus grande économie du monde.

Le S&P 500 et le Nasdaq se sont dirigés vers des pertes mensuelles en novembre et étaient en passe de connaître leurs plus fortes baisses depuis que les craintes d'une hausse des droits de douane ont déclenché une chute en mars.

La Deutsche Bank a dissipé une partie de la morosité, en prévoyant que le S&P 500 .SPX atteindrait 8 000 d'ici la fin de 2026, en citant la résistance des bénéfices des entreprises et les gains générés par l'IA - l'avis le plus optimiste parmi les principales maisons de courtage mondiales.

Entre-temps, Bristol-Myers BMY.N a gagné 3,8 % après que son rival européen Bayer BAYGn.DE a dévoilé des données positives sur les derniers stades de développement de son médicament cardiovasculaire .

Certains assureurs de santé et opérateurs hospitaliers américains ont gagné après qu'un rapport ait indiqué que le plan de santé de Trump pourrait voir des extensions de subventions pour deux ans.

Centene CNC.N a augmenté de 6,8%, tandis qu'Oscar health

OSCR.N a bondi de 19%.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,01 contre 1 sur le NYSE, tandis que les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,48 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 53 nouveaux sommets et 43 nouveaux creux.