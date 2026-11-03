Le S&P 500 et le Nasdaq progressent grâce à la hausse des valeurs technologiques à l'approche des résultats des élections de mi-mandat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,45 %, le S&P 500 progresse de 0,40 %, le Nasdaq s'apprête de 0,79 %

* Apple recule après avoir signalé une pression sur ses marges au quatrième trimestre

* Les valeurs du secteur des logiciels reculent après la publication des résultats de Gartner et Shopify

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mardi , les valeurs technologiques ayant retrouvé leurs marques à l'approche des résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis, même si Apple a rejoint la liste des géants de la tech dont les résultats n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

L' AAPL.O d'Apple a chuté de 2,2 % après que le fabricant d'iPhone a averti que le coût des puces mémoire continuerait d'augmenter, pesant sur sa marge brute pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Les valeurs du secteur des puces électroniques figuraient parmi les plus performantes, Nvidia NVDA.O progressant de 3 % après quatre séances consécutives de baisse.

L’indice plus large des puces de Philadelphie .SOX a bondi de 3 %, tandis qu’AMD AMD.O a gagné 5,1 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture.

L’indice Nasdaq-100 .NDX a clôturé lundi à plus de 10 % en dessous de son plus haut historique, confirmant que cet indice à forte composante technologique est entré dans une phase de correction, les investisseurs se montrant de plus en plus méfiants face à la flambée des dépenses des géants de la tech en matière d’IA et au manque de preuves de rendements adéquats.

La baisse des cours du pétrole a également contribué à cette tendance, l’ LCOc1 du Brent ayant chuté de plus de 1 %, prolongeant ainsi son recul après une forte chute lors de la dernière séance. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et que Washington ne fournirait plus d’aide militaire à Israël après la fin de cette année.

À 11 h 50 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 232,30 points, soit 0,45 %, à 51 751,68, le S&P 500 .SPX a gagné 30,41 points, soit 0,40 %, à 7 571,81 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 196,95 points, soit 0,79 %, à 25 361,31.

Du côté des baisses, les valeurs du secteur des logiciels figuraient parmi les plus touchées, avec Gartner IT.N en reculde 13,2 % et les actions cotées aux États-Unis de Thomson Reuters TRI.O et Shopify SHOP.O chutant chacuned’environ 7 % après la publication de leurs résultats trimestriels.

Les hausses des valeurs technologiques ont compensé la faiblesse générale du marché, six des onze principaux secteurs du S&P 500 étant en baisse. Les biens de consommation de base

.SPLRCS et les matériaux .SPLRCM ont été les plus à la traîne.

Le fournisseur de logiciels d’analyse basés sur l’IA, Palantir Technologies PLTR.O , prévoit un chiffre d’affaires supérieur aux estimations pour les trois derniers mois de l’année, après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre. Son action a toutefois reculé de 3,1%.

LES RÉSULTATS DE MI-MANDAT SONT ATTENDUS

Les électeurs américains rendront leur verdict sur les deux premières années du second mandat du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat de mardi. Les sondages et les analystes indépendants donnent les démocrates favoris pour ravir la Chambre des représentants aux républicains, tandis que le contrôle du Sénat reste incertain.

«Les marchés évalueront les implications potentielles sur la politique budgétaire, la réglementation, la fiscalité et les dépenses publiques. Ce sera une bonne chose de tourner la page, car il s’agissait d’un événement susceptible de provoquer de la volatilité et qui était anticipé depuis un certain temps », a déclaré Ken Mahoney, directeur général de Mahoney Asset Management.

Les analystes de Morgan Stanley ont indiqué dans une note publiée en début de semaine que ces élections devraient contribuer à lever une importante incertitude pesant sur les marchés . Ils estiment que la correction du marché américain, entamée en juin, en est à ses « derniers instants ».

Un autre facteur de risque pourrait être la reprise des attaques américaines contre l’Iran après les élections de mi-mandat, une possibilité à laquelle Trump a fait allusion ces dernières semaines. Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué dans une note publiée en début de semaine qu’ils considéraient tout recul des marchés dû à des tensions géopolitiques comme une opportunité d’achat.

Cependant, interrogé lundi par des journalistes sur la question de savoir s’il envisageait de frapper l’Iran après les élections de mi-mandat, Trump a répondu: « Non. »

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,16 fois plus nombreux que les titres en hausse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en hausse ont été 1,39 fois plus nombreux que les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 1 nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 163 nouveaux plus bas.