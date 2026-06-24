Le S&P 500 et le Nasdaq progressent dans un marché agité, alors que le secteur technologique se stabilise et que les résultats de Micron sont au centre de l'attention

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* Les indices sont en hausse: le Dow Jones gagne 0,12 %, le S&P 500 progresse de 0,32 % et le Nasdaq de 0,28 %

* Les valeurs des secteurs de la consommation discrétionnaire et de la santé mènent la hausse

* J.P. Morgan relève son objectif de fin d'année pour le S&P 500 à 7 800 points

* Les résultats de Micron, attendus après la clôture, sont au centre de l'attention

(Mises à jour après l'ouverture du marché) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Le S&P 500 et le Nasdaqont connu une séance mouvementée mercredi, marquée par de fortes fluctuations , après deux séances consécutives de baisse, les valeurs technologiques affichant des résultats mitigés alors que les investisseurs attendaient les résultats de Micron.

Les inquiétudes concernant les dépenses financées par l'endettement des hyperscalers et un resserrement potentiel de la politique monétaire de la Réserve fédérale ont alimenté la baisse cette semaine, faisant perdre plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au Nasdaq 100.

Les fabricants de puces mémoire Micron Technology MU.O et Sandisk SNDK.O , qui comptent parmi les valeurs les plus performantes du S&P 500 cette année, ont légèrement reculé après une forte chute lors de la séance précédente.

La volatilité accrue des actions a renforcé l’attention portée aux résultats de Micron, attendus après la clôture, car l’entreprise est l’un des principaux bénéficiaires de la demande en forte hausse des sociétés qui investissent des milliards dans les infrastructures d’IA. Le titre a bondi de plus de 268 % en 2026, malgré une baisse de 13 % mardi.

« Les résultats de Micron cette fois-ci sont au cœur du sentiment du marché. Les investisseurs se posent des questions cruciales, notamment concernant le coût de la mise en œuvre de l’IA: à quel point cela est-il devenu onéreux et quel type de retour sur investissement les entreprises constatent-elles? », a déclaré Brent Schutte, directeur des investissements chez Northwestern Mutual Wealth Management Company.

À 9 h 59, l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 62,08 points, soit 0,12 %, à 51 728,92, le S&P 500

.SPX a gagné 23,79 points, soit 0,32 %, à 7 389,25 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 72,18 points, soit 0,28 %, à 25 659,22.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD enregistrant la plus forte hausse avec 1 %.

La baisse des valeurs financières a freiné la progression du Dow Jones , Goldman Sachs GS.N reculant de 1,5 %.

Les investisseurs ont continué à suivre de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient après que les États-Unis et l’Iran ont présenté des versions contradictoires sur une série de questions clés, notamment les incitations financières accordées à l’Iran, le contrôle du détroit d’Ormuz et la guerre menée par Israël au Liban.

Le secteur de l’énergie du S&P 500 .SPNY a chuté de 2,3 %, les cours du Brent ayant atteint leur plus bas niveau en près de quatre mois, alors que de nouveaux pétroliers s’apprêtaient à quitter le détroit d’Ormuz. Le président américain Donald Trump a déclaré que l’Iran avait fait savoir à Washington qu’aucun péage n’était exigé.

L’optimisme entourant la fin de la guerre et les solides prévisions de croissance des bénéfices placent l’ .SPX du S&P 500 en passe d’enregistrer sa plus forte hausse trimestrielle en six ans, malgré les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs renforcent leurs paris sur une deuxième hausse des taux de la Fed d’ici fin décembre, alors qu’ils tablaient auparavant sur une seule hausse de 25 points de base, après que le nouveau président Kevin Warsh a souligné la nécessité de juguler l’inflation.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), indice d’inflation de référence de la Fed et suivi de près, pourrait apporter jeudi un nouvel éclairage sur l’orientation de la politique monétaire. Les économistes s’attendent à une hausse à 4,1 %, soit plus du double de l’objectif de la banque centrale.

Par ailleurs, J.P. Morgan a relevé son objectif de cours de fin d’année pour l’ S&P 500 à 7 800 points, invoquant une forte dynamique de croissance des bénéfices et une économie résiliente.

Parmi les autres titres en mouvement, l’ CBRS.O de Cerebras Systems a chutéde 14,5 % après que le concepteur de puces a annoncé, dans son premier rapport depuis son introduction en bourse, que ses marges bénéficiaires annuelles devraient être inférieures à celles du premier trimestre.

FedEx FDX.N a reculé de 1,3 % après avoir annoncé que les marges de son cœur de métier, la livraison, avaient diminué au dernier trimestre par rapport à l’année précédente.

Hertz HTZ.O a chutéde 25,5 % après que la société de location de voitures a déclaré s'attendre à un résultat ajusté de son activité principale au deuxième trimestre proche de la fourchette basse de ses prévisions et a annoncé un projet d'émission de 100 millions de dollars d'actions ordinaires.

Les titres en hausse ont été 1,58 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 1,24 fois plus nombreux au Nasdaq.

L’indice S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et un nouveau plus-bas, tandis que l’indice Nasdaq Composite a enregistré 77 nouveaux plus-hauts et 40 nouveaux plus-bas.