Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en hausse grâce au rebond des valeurs du secteur des semi-conducteurs

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,09 %, le S&P 500 progresse de 0,41 % et le Nasdaq de 1,2 %

* SK Hynix vise environ 28 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis et teste la demande en matière d'IA

* Broadcom en hausse après avoir prolongé son accord d'approvisionnement en puces avec Apple jusqu'en 2031

* Les données de l'ISM sur le secteur des services seront publiées plus tard dans la journée

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, prolongeant le rebond de la semaine dernière grâce au redressement des valeurs du secteur des puces électroniques, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience la publication du compte-rendu de la banque centrale et le début de la saison des résultats du deuxième trimestre plus tard dans la semaine.

Broadcom AVGO.O a progressé de 4,2 % en pré-ouverture après que le fabricant de puces et Apple AAPL.O ont convenu de prolonger leur partenariat jusqu’en 2031 afin de développer et de fournir une gamme de puces sur mesure.

Les fabricants de puces mémoire Western Digital WDC.O , Seagate STX.O et Micron Technology MU.O ont progressé respectivement de 5,4 %, 4,4 % et 3,4 %.

Le Dow .DJI a clôturé à un niveau record jeudi, au cours d’une semaine écourtée par un jour férié, se rapprochant ainsi de la barre des 53 000 points, un niveau qu’il n’a jamais atteint, les principaux indices gagnant chacun environ 2 %.

Les trois indices ont progressé alors même que les valeurs des semi-conducteurs, parmi les principaux moteurs du marché cette année, perdaient de leur élan. Les investisseurs ont été rassurés parla récente vigueur des des secteurs de la santé, de l’industrie et de la finance, y voyant un signe que la reprise pourrait s’étendre au-delà du secteur des puces électroniques et de l’intelligence artificielle.

À 8 h 36 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 49 points, soit 0,09 %, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 30,5 points, soit 0,41 %, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 353,5 points, soit 1,2 %.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS s'apprête à faire son entrée en bourse aux États-Unis lundi afin de lever environ 28 milliards de dollars, selon des documents réglementaires, ce qui constituera un nouveau test de l'appétit des investisseurs pour les entreprises liées à l'IA.

SpaceX SPCX.O a progressé de 0,8 %. Le géant des fusées et de l’IA d’Elon Musk devrait intégrer mardi l’indice Nasdaq 100, à forte composante technologique.

La saisondes résultats du deuxième trimestres'accélère en fin de mois et constituera un autre test décisif pour les marchés. Delta Air Lines DAL.N et PepsiCo PEP.O devraient publier leurs résultats dans le courant de la semaine .

« Cette saison des résultats est importante, étant donné que les "Magnificent 7" (du) ont traversé une période assez difficile ces derniers temps. Et le sentiment général est qu’une simple bonne nouvelle suffirait à relancer leur remontée », a déclaré David Morrison, analyste de marché senior chez Trade Nation.

Les entreprises du S&P 500 devraient voir leurs bénéfices progresser de 24,4 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, selon les données compilées par LSEG.

La politique de la Réserve fédérale américaine reste au centre de l’attention, les investisseurs réévaluant la trajectoire des taux d’intérêt. Les anticipations de hausse des taux se sont légèrement atténuées jeudi après la publication d’un rapport sur l’emploi moins bon que prévu .

Les opérateurs estiment désormais à 24 % la probabilité d’une hausse de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale du 29 juillet, contre environ 30 % une semaine plus tôt, selon l’outil FedWatch du CME. Pour septembre, les marchés anticipent une probabilité d’environ 44 % d’une hausse d’un quart de point, contre 48,3 % il y a une semaine.

Les paris en faveur d’une politique restrictive avaientaugmenté après la réunion de la Réserve fédérale du mois dernier , la première sous la présidence de Kevin Warsh. Le compte-rendu de cette réunion doit être publié mercredi.

« Warsh souhaite que la Fed se concentre sur les données, s'en tienne à cela et ne fasse aucune projection. Il se pourrait donc que le compte-rendu ne révèle pas grand-chose », a déclaré M. Morrison.

Le gouverneur de la Fed , Christopher Waller, doit prendre la parole à Rome plus tard dans la journée.

L'enquête ISM sur le secteur des services, attendue plus tard dans la journée de lundi, devrait n'afficher qu'un léger recul, à un niveau toujours satisfaisant de 54,0.

Le titre de la société de sécurité cloud Datadog ( DDOG.O ) a chuté de 4,7 % après que Bernstein a abaissé sa recommandation sur le titre de « surperformance » à « en ligne avec le marché ».