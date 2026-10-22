Le S&P 500 et le Nasdaq clôturent en forte baisse alors que le retour des doutes concernant l'IA déclenche une vague de ventes dans le secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Nasdaq enregistre sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis juin

* Tesla recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de dépenses

* Spotify, Procter & Gamble, Lockheed Martin, Blackstone et Union Pacific progressent tous après la publication de leurs résultats

* Les cours du pétrole brut atteignent leur plus haut niveau depuis cinq mois

(Dernières informations à la clôture des marchés)

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Les actions américaines ont chuté jeudi et le Nasdaq a enregistré sa plus forte baisse journalière depuis juin, alors qu'une série de résultats financiers très attendus a ravivé les craintes concernant la course aux dépenses en matière d'IA.

Le S&P 500 a terminé la séance en forte baisse. Le Nasdaq, à forte composante technologique, plombé par le secteur des microprocesseurs, a enregistré la plus forte baisse à la suite d’une série de résultats financiers très médiatisés liés à l’IA.

Les résultats de Meta Platforms ' META.O ont dépassé les attentes des analystes, mais son titre a chuté après que la société , maison mère de Facebook, a enregistré sa première sortie de trésorerie en plus d’une décennie en raison de ses dépenses liées à l’IA et a annoncé son intention d’émettre des actions sans droit de vote dans le cadre d’un fractionnement deux pour un afin de lever des capitaux destinés à cette technologie naissante.

Les actions de Tesla TSLA.O ont chuté bien que le constructeur de voitures électriques ait, contre toute attente, affiché un flux de trésorerie disponible positif au cours du trimestre et revu à la baisse ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a largement contribué aux hausses du marché haussier actuel, a plongé.

Avec la baisse de jeudi, le SOX a perdu environ un quart de sa valeur depuis son plus haut historique atteint le 22 juin, mais il reste en forte hausse sur l'année, surperformant largement le gain enregistré par le S&P 500 depuis le début de l'année.

« C’est une journée formidable à Wall Street », a déclaré Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l’Illinois. « Le seul secteur du marché qui souffre vraiment en ce moment est celui de la technologie, qui a été le chouchou des marchés jusqu’en juin environ. »

« Les investisseurs commencent à se rendre compte que le récit autour de l’IA comporte quelques failles », a ajouté M. Nolte. « Et cela a un impact sur les indices, car ceux-ci sont très fortement pondérés en faveur du secteur technologique. »

Sur le plan géopolitique, les Houthis, soutenus par l’Iran, ont lancé de nouvelles attaques contre des cibles saoudiennes, propulsant les prix du brut à leur plus haut niveau depuis cinq mois. Les investisseurs craignent que les conflits persistants au Moyen-Orient ne maintiennent l’inflation à un niveau élevé et ne contraignent la Réserve fédérale américaine à continuer de relever ses taux d’intérêt.

Les données du ministère du Travail ont montré que les demandes initiales d’allocations chômage continuaient de se maintenir à des niveaux proches de leurs plus bas depuis plusieurs décennies. Ces signes de stabilité du marché du travail permettront à la Fed de se concentrer sur la lutte contre l’inflation. Les marchés financiers anticipent actuellement la probabilité que la banque centrale relève son taux directeur de 25 points de base supplémentaires avant la fin de l’année.

Selon les données préliminaires, l' .SPX S&P 500 a perdu 92,40 points, soit 1,19 %, pour clôturer à 7 664,77 points, tandis que l'indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 690,28 points, soit 2,58 %, à 26 008,86. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 17,51 points, soit 0,03 %, pour atteindre 52 873,60.

La saison des résultats du troisième trimestre bat son plein, 111 des entreprises de l’indice S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 83 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les dernières données de LSEG.

Procter & Gamble PG.N a averti que la hausse des pressions sur les coûts pèserait de plus en plus sur ses bénéfices, mais a dépassé les estimations des analystes, ce qui a entraîné une forte hausse de son titre et soutenu le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS .

Blackstone BX.N a progressé après que la société a déclaré que l’élargissement des spreads de crédit sur la dette liée à l’IA pourrait offrir une opportunité de garantir des rendements plus élevés.

Lockheed Martin LMT.N a grimpé après que l’entreprise aérospatiale et de défense a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.

Spotify SPOT.N a bondi après que la société suédoise de streaming musical a annoncé des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, misant sur ses fonctionnalités basées sur l’IA pour stimuler la croissance de sa base d’utilisateurs.

Union Pacific UNP.N a progressé après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce notamment à une hausse des prix de ses principaux produits, bien que la compagnie ferroviaire ait signalé un impact négatif de la hausse des prix du carburant.

Les fabricants de puces Western Digital WDC.O , Intel

INTC.O , ADM ADM.O , Sandisk SNDK.O et Marvell MRVL.O ont tous enregistré de fortes baisses en pourcentage dans le contexte d’une vague de ventes massives sur le secteur des semi-conducteurs.