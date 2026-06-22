Le S&P 500 et le Nasdaq clôturent en baisse, pénalisés par Alphabet et les géants technologiques ; l'Iran au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (mises à jour avec les cours de clôture définitifs et le volume des échanges)

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,29 %, le S&P 500 en baisse de 0,37 %, le Nasdaq en baisse de 1,32 %

* SpaceX recule de 16,4 %, Alphabet de 5 %

* Les données PCE et les résultats trimestriels de Micron sont attendus cette semaine

par Abigail Summerville, Twesha Dikshit et Joel Jose

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en baisse lundi, pénalisés par le recul des valeurs technologiques à très forte capitalisation, notamment Alphabet, tandis que les investisseurs évaluaient l'évolution des négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Le Dow Jones a quant à lui clôturé en hausse, soutenu par les secteurs de la santé et de l'industrie.

SPCX.O , de SpaceX, a chuté de 16,4 %, sa plus forte baisse en une seule journée, et a fortement pesé sur l’indice Nasdaq Composite. Son cours reste toutefois supérieur à son prix d’introduction en bourse de 135 dollars par action. La société dirigée par Elon Musk a lancé lundi sa toute première émission obligataire et a déclaré disposer d’environ 100,8 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 19 juin.

L'optimisme autour de l'intelligence artificielle a soutenu la récente remontée de Wall Street, mais les analystes ont noté que de plus en plus d'investisseurs remettaient en question les dépenses colossales consacrées à l'expansion des infrastructures par les hyperscalers. Alphabet GOOGL.O a reculé de 5 %, tandis que Meta META.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont perdu entre 2,3 % et 4,7 %.

« Il s’agit d’un secteur très sensible aux humeurs du marché, et les titres de ce groupe ont tendance à évoluer de concert au quotidien », a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez US Bank.

« Mais si l’on prend un peu de recul… certains des fondamentaux les plus solides se trouvent dans le domaine de la construction de centres de données pour l’IA. Cela inclut à la fois les hyperscalers et bon nombre des composants nécessaires à cette expansion continue. »

Le prochain test pour cette reprise sera la publication mercredi des résultats trimestriels de Micron Technology MU.O . Les actions du fabricant de puces mémoire ont progressé de près de 300 % cette année. Sept des onze principaux secteurs du S&P ont clôturé en hausse, emmenés par les valeurs immobilières et énergétiques. L’

.SPLRCL des services de communication a fait figure de lanterne rouge, reculant de 3,8 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 148,01 points, soit 0,29 %, à 51 712,71, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 27,79 points, soit 0,37 %, à 7 472,79 et l’indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 351,33 points, soit 1,32 %, à 26 166,60.

Les cours du pétrole ont baissé après que Washington et Téhéran se sont mis d’accord sur une feuille de route visant à conclure un accord définitif dans un délai de 60 jours. Les responsables américains et iraniens ont réalisé des « progrès considérables » lors du premier cycle de leurs pourparlers en Suisse, qui s’est achevé tôt lundi matin, ont indiqué les médiateurs, bien que des tensions persistent concernant le Liban et le détroit d’Ormuz.

« Les prix de l’énergie baissent, ce qui constitue sans aucun doute un catalyseur tant pour les consommateurs que pour les entreprises », a déclaré M. Northey. « D’un autre côté, nous avons vu une Réserve fédérale très restrictive () sous la houlette de son nouveau président Kevin Warsh, ce qui a conduit le marché à penser qu’une priorité accrue serait accordée au retour à la stabilité des prix à court terme. »

Selon lui, cette perception de la Fed a entraîné une hausse des rendements des bons du Trésor américain et exercé une pression à la baisse sur les cours boursiers. Cette semaine, l’attention se portera sur les données de jeudi concernant l’ (e des dépenses de consommation personnelles (PCE), l’indicateur d’inflation sous-jacente privilégié par la Fed. Un résultat supérieur aux attentes pourrait renforcer les anticipations d’une Réserve fédérale belliciste, après que Kevin Warsh a souligné la nécessité de juguler l’inflation lors de la réunion de la semaine dernière.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent actuellement une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed en septembre. Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, Apogee Therapeutics APGE.O a bondi de 46,7 % après l’annonce par AbbVie ABBV.O de son intention d’acquérir la société de biotechnologie pour 10,9 milliards de dollars en numéraire. AbbVie a progressé de 6,2 %.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,32 fois plus nombreux que les titres en hausse. On a dénombré 345 nouveaux plus hauts et 200 nouveaux plus bas à la NYSE. Sur le Nasdaq, 2 078 titres ont progressé et 2 773 ont reculé, les titres en baisse étant 1,33 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 33 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 144 nouveaux plus-hauts et 186 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 22,97 milliards d'actions, contre une moyenne de 22,12 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.