Le S&P 500 et le Nasdaq chutent, Nvidia s'effondrant en raison de craintes liées à la concurrence

Traduction automatisée par Reuters

Indices: Dow en hausse de 0,3%, S&P 500 en baisse de 0,1%, Nasdaq en baisse de 0,6%

Alphabet en hausse après un rapport sur des discussions avec Meta pour fournir des puces d'intelligence artificielle

Nvidia, AMD en tête des baisses après le rapport d'Alphabet

Les ventes au détail et les données sur l'inflation des producteurs sont au centre de l'attention

(Mise à jour à 10:17 a.m. ET) par Johann M Cherian

Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté jeudi, les actions de Nvidia s'effondrant sur les inquiétudes concernant l'intensification de la concurrence dans l'espace des puces d'IA, tandis que les investisseurs ont digéré des données économiques mitigées retardées par la fermeture du gouvernement américain.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté de 2,7 % après que The Information a rapporté que Meta Platforms < META.O >, parent de Facebook, était en discussion pour utiliser les puces d'intelligence artificielle de Google dans ses centres de données à partir de 2027 et louer des puces de Google Cloud d'ici l'année prochaine.

Nvidia NVDA.O , qui domine actuellement le secteur des puces d'IA, a chuté de 6,7 % pour atteindre son plus bas niveau en deux mois, tandis qu'Advanced Micro Devices AMD.O a chuté de 9 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 3 %, après avoir rebondi de 4,6 % lundi.

"On croit à tort qu'il n'y a qu'un seul fabricant de puces et que personne d'autre ne travaille en termes de concurrence, et nous avons un gros titre qui nous rappelle que ce n'est tout simplement pas le cas", a déclaré Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management à New York.

Le Nasdaq a enregistré lundi sa plus forte hausse en une journée depuis six mois, les investisseurs s'étant rués sur les valeurs technologiques après plusieurs épisodes de vente ces dernières semaines, en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations exagérées du secteur et des dépenses élevées des grandes entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont en passe d'enregistrer leurs pires performances mensuelles depuis mars.

À 10:17 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 131,79 points, ou 0,29%, pour atteindre 46 583,58. Le S&P 500 .SPX a perdu 8,75 points, soit 0,13%, à 6 696,37 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 126,39 points, soit 0,56%, à 22 744,50.

LES DONNÉES RETARDÉES ARRIVENT AU COMPTE-GOUTTES

Un rapport du Département du Commerce a montré que les ventes au détail ont augmenté de 0,2% en septembre, moins que la hausse de 0,4% que les économistes interrogés par Reuters anticipaient.

Un rapport séparé a montré que les prix à la production ont rebondi en septembre en raison de la hausse du coût des produits énergétiques et de la répercussion par les producteurs de certains droits de douane.

Les paris des traders pour une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base le mois prochain ont peu changé à la suite des données et étaient en dernier lieu à 83 % de chances, doublant par rapport à environ 40 % la semaine dernière, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Le sentiment du marché a récemment été soutenu par les paris croissants de la Réserve fédérale sur la baisse des coûts d'emprunt en décembre, suite aux remarques optimistes des membres votants du Comité fédéral de l'Open Market, tels que John Williams et Christopher Waller .

"Certaines données suggèrent que l'économie ralentit. Cela donne à la Fed le premier élément d'information pour envisager une réduction au moins", a déclaré M. Blancato.

Pendant ce temps, la chasse au prochain président de la Fed était ouverte, le secrétaire au Trésor Scott Bessent ayant déclaré que l'annonce pourrait avoir lieu dès avant Noël.

Huit des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les services de communication .SPLRCL et les indices des soins de santé .SPXHC étant en tête des gains.

Les détaillants ont également été soutenus par l'opérateur de grands magasins Kohl's KSS.N qui a bondi de 34% et le distributeur de vêtements Abercrombie & Fitch ANF.N qui a fait un bond de 28%, les deux sociétés ayant revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices annuels.

Le distributeur de vêtements Burlington Stores BURL.N a chuté de 10,5 % après que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a manqué les estimations.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba BABA.N ont glissé de 2,3 %, annulant les gains initiaux après que le géant chinois du commerce électronique a battu les estimations des analystes pour son chiffre d'affaires trimestriel.

Sur le Nasdaq, les titres en hausse ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,45 contre 1, et de 2,3 contre 1 sur le NYSE.