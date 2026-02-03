Le S&P 500 et le Nasdaq chutent en raison de l'accélération de la chute des entreprises de logiciels et d'informatique dématérialisée

Indices: Dow Jones en hausse de 0,08 %, S&P 500 en baisse de 0,45 %, Nasdaq en baisse de 1,02 %

Walmart atteint pour la première fois une valeur de marché de 1 000 milliards de dollars

Les actions de Palantir progressent après les résultats trimestriels

Disney en baisse après la nomination de Josh D'Amaro à la tête de ses parcs

Les bénéfices de PayPal pour 2026 sont inférieurs aux estimations, les actions plongent

Les résultats d'AMD et de SMCI sont attendus après la clôture des marchés

(Mise à jour avec les prix en début d'après-midi et les commentaires des analystes) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté mardi, alors qu'une chute généralisée des logiciels et des valeurs de l'informatique dématérialisée a atténué les résultats positifs de Palantir et a maintenu les investisseurs sur le qui-vive avant les résultats d'Alphabet et d'Amazon plus tard dans la semaine.

Microsoft MSFT.O a chuté de 2,3%, tandis qu'Intuit

INTU.O et Atlassian TEAM.O ont chuté de plus de 8% chacun. Adobe ADBE.O et Datadog DDOG.O ont chuté de 6% chacun et Oracle ORCL.O a glissé de 2%.

CrowdStrike CRWD.O a chuté de 3,8 % et Snowflake de 8,2 %, tandis que Salesforce CRM.O a perdu 5,6 % et Accenture ACN.N a baissé de 8,6 %.

Palantir PLTR.O , cependant, a inversé la tendance, en augmentant de 4,4% sur des résultats solides qui ont renforcé l'enthousiasme des investisseurs pour la demande liée à l'IA.

L'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de 3,3 %, en passe d'enregistrer sa cinquième journée consécutive de pertes.

Le recul des sociétés de logiciels à forte croissance a fait suite à un nouveau malaise concernant la rapidité avec laquelle de nouveaux modèles d'intelligence artificielle plus performants pourraient perturber les entreprises établies, ravivant les questions sur la capacité des gagnants actuels de l'IA à protéger leur pouvoir de fixation des prix et leur croissance à long terme.

"Nous avons un marché coûteux et les attentes sont très élevées. Dans de nombreux domaines, en particulier celui de l'IA, les prix sont fixés pour la perfection. Nous sommes donc dans un environnement frileux", a déclaré John Campbell, gestionnaire de portefeuille senior chez Allspring Global Investments.

Ces derniers temps, les craintes que le rallye de l'IA ne devienne trop encombré ont déclenché une rotation vers les petites capitalisations et d'autres poches négligées du marché.

Le Russell 2000 .RUT , qui a battu le S&P 500 en janvier, était en hausse de 0,9 % sur la journée, tandis que le S&P 400

.SP400 à moyenne capitalisation a gagné 0,9 % et le S&P 600

.SPCY à petite capitalisation a ajouté 0,6 %.

Ben Falcone, directeur général chez Kayne Anderson Rudnick, a déclaré que l'optique des petites capitalisationsoffrait un contre-récit convaincant - moins sur la course aux dépenses d'investissement et plus sur la question de savoir qui transformera discrètement l'IA en une croissance durable des bénéfices.

Les investisseurs n'ont pas encore digéré la chute brutale de l'or et de l'argent à la suite de la nomination de l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, que les traders considèrent comme un faucon.

Loin de la technologie, Walmart WMT.O est devenu le premier distributeur à atteindre une valorisation boursière de 1 000 milliards de dollars, avec une hausse de 2,2 % de ses actions.

Parmi les méga-capitalisations, Alphabet GOOGL.O a légèrement augmenté de 0,1 %, tandis qu'Amazon AMZN.O a chuté de 2,4 %.

Les deuxsociétés - membres des "Sept Magnifiques" - doivent publier leurs résultats dans le courant de la semaine. Leurs résultats sont un autre indicateur de la course à la commercialisation de l'IA et de la capacité des entreprises à montrer des rendements plus clairs et tangibles sur des dépenses d'investissement croissantes qui peuvent soutenir leurs prix élevés.

Advanced Micro Devices AMD.O et le fabricant de serveurs Super Micro Computer SMCI.O , qui doivent tous deux publier leurs résultats après la clôture, ont chuté de plus de 0,5 % chacun.

Pendant ce temps, Walt Disney DIS.N a nommé Josh D'Amaro, responsable des parcs à thème, au poste de directeur général, plaçant ainsi un initié de longue date à la tête de l'entreprise et mettant fin à l'incertitude de la succession. Ses actions ont baissé de 1,8 %.

PayPal PYPL.O a prévu un bénéfice pour 2026 inférieur aux estimations, ce qui a fait chuter ses actions de 18,4 %.

À 11:12 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 41,07 points, ou 0,08%, à 49 448,73, le S&P 500

.SPX a perdu 31,21 points, ou 0,45%, à 6 945,23 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 240,62 points, ou 1,02%, à 23 351,49.

DÉLUGE DE RÉSULTATS

Alors qu 'un quart du S&P 500 doit publier ses résultats trimestriels cette semaine, les analystes s'attendent à ce que les entreprises aient augmenté leurs bénéfices de près de 11% au cours du trimestre de décembre, contre une estimation d'environ 9% au début du mois de janvier, selon les données du LSEG.

Les actions de Pfizer PFE.N ont chuté de 3,6 % malgré un bénéfice du quatrième trimestre supérieur aux estimations, tandis que Merck MRK.N a augmenté de 1,4 % après la publication deses résultats trimestriels.

Les actions de PepsiCo PEP.O ont gagné 3 %, la marque ayant annoncé une réduction de prix sur ses principales marques telles que Lay's et Doritos.

Les marchés étaient également attentifs à l'accord qui devrait être adopté par la Chambre des représentants plus tard dans la journée pour mettre fin à la dernière fermeture qui a encore une fois décalé les publications économiques, retardant le rapport sur l'emploi de janvier, très surveillé, qui devait être publié vendredi.

Le rapport JOLTS de mardi a également été reporté.