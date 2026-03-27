 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent leur plus bas niveau depuis plus de six mois alors que les tensions au Moyen-Orient pèsent sur les marchés
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 17:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,66%, S&P 500 0,70%, Nasdaq 1,10%

* Les actions d'Unity Software grimpent après les résultats préliminaires du premier trimestre

* Carnival Corp chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté à leurs niveaux les plus bas depuis plus de six mois vendredi, les valeurs technologiques étant en tête des baisses, alors que la guerre qui dure depuis un mois au Moyen-Orient a pesé sur le sentiment des investisseurs.

Le président américain Donald Trump a donné à l'Iran 10 jours supplémentaires pour rouvrir le détroit d'Ormuz ou faire face à la destruction de ses centrales énergétiques, après que l'Iran a rejeté ses propositions pour mettre fin à la guerre qu'il a lancée avec Israël.

Ce report n'a pas calmé les marchés, les investisseurs étant sceptiques quant à la possibilité que les deux parties parviennent à un accord. Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 2 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés sur la voie d'une cinquième semaine de pertes, tandis que le Dow Jones devaitterminer la semaine sans grand changement.

"Ce dont nous parlons ici, c'est d'un niveau d'incertitude extrême ... . Le brouillard de la guerre est beaucoup plus dense que dans n'importe quel conflit depuis 50 à 60 ans", a déclaré Bill Mann, stratège en chef des investissements, Motley Fool Asset Management.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , considéré comme la jauge de la peur à Wall Street, était en hausse de 1,57 point à 29,01.

A 11:40 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 305,57 points, soit 0,66%, à 45 651,29, le S&P 500 .SPX était en baisse de 45,10 points, soit 0,70%, à 6 432,06, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 236,47 points, soit 1,10%, à 21 171,61.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a été le plus grand perdant, en baisse de 0,9%, avec Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O perdant respectivement 1% et 1,7%.

Les actions du secteur des logiciels ont subi une nouvelle pression à la vente, l'iShares Expanded Tech-Software sector ETF

IGV.N ayant chuté de 3,4 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un mois.

Une perte de 1,1% pour Alphabet GOOGL.O et une baisse de 3,5% des actions de Meta Platforms META.O ont pesé sur l'indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL , qui a perdu 1,3%.

"Certaines composantes du marché ont été très durement touchées. Cela s'explique en grande partie par le fait que nous ne savons pas exactement qui bénéficiera de l'IA et qui sera consommé par l'IA", a déclaré M. Mann.

Les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD ont perdu 2 %. Le croisiériste Carnival Corp CCL.N a baissé d'environ 4 % après avoir réduit ses prévisions de bénéfices annuels ajustés.

Jeudi, le Nasdaq a terminé en baisse de plus de 10 % par rapport à sa clôture record, confirmant qu'il était en territoire de correction . Le Russell 2000 .RUT , qui a été le premier à s'engager sur la voie de la correction , l'a confirmé vendredi dernier .

La flambée des prix du pétrole consécutive à la guerre contre l'Iran a ravivé les craintes d'inflation, ce qui complique le processus de réduction des taux d'intérêt pour les banques centrales.

Selon le FedWatch Group du CME, les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année, alors qu'ils anticipaient deux baisses avant que le conflit n'éclate.Les prévisions d'une hausse des taux en décembre s'élevaient à 32 %.

Le moral des consommateurs américains est tombé à son plus bas niveau depuis trois mois en mars ( ), ce qui a suscité des inquiétudes sur l'économie en raison de la guerre au Moyen-Orient.

La présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a reconnu les risques que la guerre fait peser sur l'économie, mais n'a pas précisé ce que cela signifiait pour la politique monétaire à court terme.

Les actions d' Unity Software U.N ont bondi de10,5 % après que le fabricant de logiciels de jeux vidéo a déclaré un revenu préliminaire pour le premier trimestre supérieur aux estimations des analystes.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,85 contre 1 sur le NYSE et de 2,5 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux records sur 52 semaines et 16 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 21 nouveaux records à la hausse et 262 nouveaux records à la baisse.

Valeurs associées

ALPHABET-A
276,6500 USD NASDAQ -1,54%
CARNIVAL
24,270 USD NYSE -4,07%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 478,07 Pts Index Ex -1,05%
META PLATFORMS
527,9150 USD NASDAQ -3,58%
MICROSOFT
359,8200 USD NASDAQ -1,68%
NASDAQ Composite
21 103,81 Pts Index Ex -1,42%
NVIDIA
168,6750 USD NASDAQ -1,50%
S&P 500
6 412,90 Pts CBOE -0,99%
S&P 500 INDEX
6 412,90 Pts CBOE -0,99%
UNITY SOFTWARE
18,740 USD NYSE +9,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo diffusée par Metropoles montrant l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro arrivant à son domicile vêtu d'un gilet pare-balles après sa sortie de l'hôpital DF Star, le 27 mars 2026 à Brasilia ( Metropoles / Vinicius Schmidt )
    Brésil: sorti de l'hôpital, Bolsonaro de retour chez lui pour purger sa peine
    information fournie par AFP 27.03.2026 17:45 

    Après deux semaines d'hospitalisation pour une bronchopneumonie, l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a regagné vendredi son domicile pour purger en résidence surveillée sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'Etat. M. Bolsonaro, 71 ans, "vient ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: reprise des exportations vers les Etats-Unis en février
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.03.2026 17:31 

    Les exportations italiennes vers les Etats-Unis se sont reprises au mois de février (+9,6% sur un an) après une baisse en janvier, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat). Dans un contexte de droits de douane fluctuants, "la dynamique des ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure (g), et le secrétaire d'État à la Fonction publique, David Amiel, lors d' une conférence de presse à l'issue d'une réunion ministérielle consacrée aux finances publiques à Paris, le 27 mars 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Carburants: le gouvernement promet des aides "ciblées"
    information fournie par AFP 27.03.2026 17:28 

    Le gouvernement doit annoncer vendredi soir des "aides ciblées" pour les secteurs les plus touchés par la flambée des prix des carburants, à savoir la pêche, l'agriculture ou les transports, à défaut d'envisager des mesures plus générales qui aggraveraient le déficit. ... Lire la suite

  • Le maire réélu Grégory Doucet, à droite, reçoit son écharpe des mains de Jean-Michel Aulas, à gauche, le 27 mars 2026, à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Aulas, doyen du conseil municipal, remet l'écharpe au maire de Lyon réélu
    information fournie par AFP 27.03.2026 17:24 

    Jean-Michel Aulas, perdant de l'élection municipale à Lyon mais doyen du conseil nouvellement élu, a remis vendredi l'écharpe de maire à l'écologiste Grégory Doucet, avant d'endosser le costume d'opposant en chef. La poignée de mains entre les deux rivaux fut brève ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank