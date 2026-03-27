Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent leur plus bas niveau depuis plus de six mois alors que les tensions au Moyen-Orient pèsent sur les marchés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en baisse: Dow 0,66%, S&P 500 0,70%, Nasdaq 1,10%

* Les actions d'Unity Software grimpent après les résultats préliminaires du premier trimestre

* Carnival Corp chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels ajustés

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté à leurs niveaux les plus bas depuis plus de six mois vendredi, les valeurs technologiques étant en tête des baisses, alors que la guerre qui dure depuis un mois au Moyen-Orient a pesé sur le sentiment des investisseurs.

Le président américain Donald Trump a donné à l'Iran 10 jours supplémentaires pour rouvrir le détroit d'Ormuz ou faire face à la destruction de ses centrales énergétiques, après que l'Iran a rejeté ses propositions pour mettre fin à la guerre qu'il a lancée avec Israël.

Ce report n'a pas calmé les marchés, les investisseurs étant sceptiques quant à la possibilité que les deux parties parviennent à un accord. Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 2 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés sur la voie d'une cinquième semaine de pertes, tandis que le Dow Jones devaitterminer la semaine sans grand changement.

"Ce dont nous parlons ici, c'est d'un niveau d'incertitude extrême ... . Le brouillard de la guerre est beaucoup plus dense que dans n'importe quel conflit depuis 50 à 60 ans", a déclaré Bill Mann, stratège en chef des investissements, Motley Fool Asset Management.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , considéré comme la jauge de la peur à Wall Street, était en hausse de 1,57 point à 29,01.

A 11:40 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 305,57 points, soit 0,66%, à 45 651,29, le S&P 500 .SPX était en baisse de 45,10 points, soit 0,70%, à 6 432,06, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 236,47 points, soit 1,10%, à 21 171,61.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a été le plus grand perdant, en baisse de 0,9%, avec Nvidia NVDA.O et Microsoft MSFT.O perdant respectivement 1% et 1,7%.

Les actions du secteur des logiciels ont subi une nouvelle pression à la vente, l'iShares Expanded Tech-Software sector ETF

IGV.N ayant chuté de 3,4 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un mois.

Une perte de 1,1% pour Alphabet GOOGL.O et une baisse de 3,5% des actions de Meta Platforms META.O ont pesé sur l'indice S&P 500 des services de communication .SPLRCL , qui a perdu 1,3%.

"Certaines composantes du marché ont été très durement touchées. Cela s'explique en grande partie par le fait que nous ne savons pas exactement qui bénéficiera de l'IA et qui sera consommé par l'IA", a déclaré M. Mann.

Les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD ont perdu 2 %. Le croisiériste Carnival Corp CCL.N a baissé d'environ 4 % après avoir réduit ses prévisions de bénéfices annuels ajustés.

Jeudi, le Nasdaq a terminé en baisse de plus de 10 % par rapport à sa clôture record, confirmant qu'il était en territoire de correction . Le Russell 2000 .RUT , qui a été le premier à s'engager sur la voie de la correction , l'a confirmé vendredi dernier .

La flambée des prix du pétrole consécutive à la guerre contre l'Iran a ravivé les craintes d'inflation, ce qui complique le processus de réduction des taux d'intérêt pour les banques centrales.

Selon le FedWatch Group du CME, les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année, alors qu'ils anticipaient deux baisses avant que le conflit n'éclate.Les prévisions d'une hausse des taux en décembre s'élevaient à 32 %.

Le moral des consommateurs américains est tombé à son plus bas niveau depuis trois mois en mars ( ), ce qui a suscité des inquiétudes sur l'économie en raison de la guerre au Moyen-Orient.

La présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a reconnu les risques que la guerre fait peser sur l'économie, mais n'a pas précisé ce que cela signifiait pour la politique monétaire à court terme.

Les actions d' Unity Software U.N ont bondi de10,5 % après que le fabricant de logiciels de jeux vidéo a déclaré un revenu préliminaire pour le premier trimestre supérieur aux estimations des analystes.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,85 contre 1 sur le NYSE et de 2,5 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux records sur 52 semaines et 16 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 21 nouveaux records à la hausse et 262 nouveaux records à la baisse.