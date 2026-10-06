Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des niveaux records alors que les rendements des bons du Trésor marquent le pas et que le prix du pétrole recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,70 %, S&P 500 +0,86 %, Nasdaq +0,83 %

* Le directeur général d'AMD annonce que la société prévoit d'augmenter considérablement son offre en 2027

* Constellation Energy bondit après la conclusion d'un accord énergétique entre Google et la société

* Marvell progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2028

(Le point sur les échanges en fin de matinée)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq ont atteint mardi des niveaux records, alors que les rendements des bons du Trésor reculaient après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et que les cours du pétrole baissaient, tandis que les investisseurs se tournaient vers la prochaine saison des résultats trimestriels.

La plupart des titres des « Magnificent Seven » ont progressé: Meta META.O , Tesla TSLA.O , Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont tous enregistré des hausses comprises entre 0,5 % et 1,7 %.

Le concepteur de puces Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,1 %, portant la capitalisation boursière de la société la plus valorisée au monde à près de 6 000 milliards de dollars.

L’optimisme entourant le secteur de l’IA et les espoirs de résultats solides des entreprises ont récemment soutenu les actions américaines, renforçant encore le marché haussier amorcé en octobre 2022, malgré la hausse des prix de l’énergie et un été volatil sur les marchés obligataires qui a alimenté les craintes d’un resserrement de la politique monétaire.

« L’économie continue de faire preuve d’une résilience supérieure à ce que beaucoup avaient prévu, et les résultats des entreprises restent solides, mais le grand changement réside dans la hausse des taux d’intérêt », a déclaré David Miller, directeur des investissements chez Catalyst Funds.

« Les investisseurs doivent désormais composer avec des taux à long terme nettement plus élevés… Je reste optimiste vis-à-vis des actions, mais la barre est désormais placée bien plus haut. »

Les rendements des obligations d’État ont reculé sur l’ensemble de la courbe, avec notamment une baisse de 5,3 points de base pour l’obligation de référence à 10 ans US10YT=RR .

La publication, la semaine dernière, d’un rapport sur l’emploi décevant a réduit les chances d’une hausse des taux d’intérêt en octobre; les traders estiment désormais à près de 79 % la probabilité d’un statu quo, même si une hausse des taux en décembre reste largement anticipée par les marchés, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Mardi, au moins quatre responsables de la Fed, dont le président de la Fed de New York, John Williams, doivent prononcer des discours publics.

Les 11 secteurs du S&P 500 affichaient tous des hausses, les services aux collectivités .SPLRCU et l'immobilier .SPLRCR menant la danse.

À 11 h 33 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 359,08 points, soit 0,70 %, à 51 626,98, le S&P 500 .SPX gagnait 66,16 points, soit 0,86 %, à 7 840,66 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 228,58 points, soit 0,83 %, à 27 705,89.

Les cours du pétrole ont quant à eux reculé d’environ 2 %, les exportations de brut du Moyen-Orient, qui ont bien résisté, et la libération d’une partie des stocks d’urgence par le G7 ayant apaisé les craintes liées à l’offre.

La saison des résultats du troisième trimestre débutera la semaine prochaine. Selon les données de LSEG, les analystes s’attendent en moyenne à ce que les bénéfices des entreprises du S&P 500 bondissent de plus de 30 % en glissement annuel au cours de ce trimestre, en grande partie grâce aux valeurs liées à l’intelligence artificielle.

Marvell Technology MRVL.O a grimpé de 6,5 % après que le concepteur de puces a relevé mardi ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2028 à environ 20 milliards de dollars, invoquant une forte demande pour ses puces utilisées dans les centres de données.

Le fabricant de puces AMD AMD.O a progressé de 3,6 % après que sa directeur général, Lisa Su, a déclaré que la société prévoyait d’augmenter considérablement son offre de puces en 2027 afin de répondre à la demande en plein essor dans le domaine de l’IA.

Constellation Energy CEG.O a enregistré la plus forte hausse du S&P 500, avec une progression de 13,9 %, après que Google (Alphabet) GOOGL.O a conclu un contrat d’approvisionnement en électricité de 3 590 mégawatts avec la société.

Option Care Health OPCH.O a bondi de 32,7 % après que le distributeur pharmaceutique McKesson MCK.N et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice ont convenu d’acquérir ce prestataire de soins par perfusion dans le cadre d’une opération d’une valeur d’environ 5,8 milliards de dollars, dette comprise.

Les titres en hausse ont été 2,93 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 1,72 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 21 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 48 nouveaux plus hauts et 123 nouveaux plus bas.