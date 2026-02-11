Le S&P 500 et le Dow Jones sont en demi-teinte après les chiffres de l'emploi ; Alphabet et Microsoft pèsent sur le Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en hausse de 0,09%, S&P 500 en hausse de 0,1%, Nasdaq en baisse de 0,2%

*

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'accélère en janvier, le chômage diminue

*

Moderna en baisse après le refus de la FDA d'examiner un nouveau vaccin contre la grippe

*

Robinhood s'effondre après que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre ait manqué les attentes

(Mise à jour avec les prix en milieu d'après-midi et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Les indices de Wall Street ont perdu de la vitesse mercredi à la suite d'une nouvelle chute des actions du secteur des logiciels, tandis que les investisseurs ont évalué des données sur l'emploi plus fortes que prévu qui ont réduit les paris sur les réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les trois principaux indices ont commencé la séance sur une bonne note, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant leur plus haut niveau en plus d'une semaine après que des données aient montré la stabilité du marché du travail, la croissance de l'emploi aux États-Unis s'étant accélérée en janvier et le taux de chômage étant tombé à 4,3 %.

Cependant, alors que la plupart des gains se sont évanouis à mesure que les marchés réduisaient leurs paris, la première réduction de 25 points de base est toujours attendue en juin, selonl'outil FedWatch du CME Group.

"Les attentes sont très élevées et nous essayons de trouver le juste milieu entre une économie qui reste collée, où nous continuons à avoir une croissance robuste du PIB, et la possibilité d'assouplir les taux d'intérêt, ce qu'une grande partie du marché aimerait voir", a déclaréMel Casey, gestionnaire de portefeuille senior chez FBBCapital Partners.

"La réaction initiale a été excellente, puis... (les marchés) ont soudain réalisé que si les chiffres de l'emploi étaient aussi bons, peut-être que le prochain président de la Fed n'allait pas réduire ses taux de sitôt"

Le rapport sur l'inflation prévu pour vendredi pourrait encore modifier les attentes concernant la trajectoire des taux de la Fed.

A 11h46, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 44,35 points, soit 0,09%, à 50 232,49, le S&P 500 .SPX a gagné 8,56 points, soit 0,12%, à 6 950,37, et le Nasdaq Composite

.IXIC a chuté de 55,31 points, soit 0,24%, à 23 047,16.

Les actions du secteur des logiciels ont de nouveau chuté après avoir rebondi au cours des dernières séances suite à la déroute de la semaine dernière dans le secteur de la technologie.

ServiceNow NOW.N , Datadog DDOG.O et Salesforce CRM.N ont chuté de 4,2% à 6%. Intuit INTU.O a perdu 6,4%, tandis que l'indice S&P 500 des logiciels .SPLRCIS a perdu 3%.

Les sociétés de courtage qui ont chuté mardi après que la startup Altruist a annoncé des fonctionnalités de planification fiscale basées sur l'IA ont prolongé leurs baisses, Charles Schwab SCHW.N ayant chuté de 2,2 %. LPL Financial LPLA.O et Ameriprise Financial AMP.N ont chuté d'environ 2% chacun.

L'indice des services de communication .SPLRCL a baissé, plombé par une baisse de 2,1% d'Alphabet GOOGL.O , tandis que Microsoft MSFT.O a chuté de 2,6%.

Les valeurs financières sensibles aux taux ont baissé, avec Citigroup C.N , Morgan Stanley MS.N et Bank of America

BAC.N en baisse de 1,1 % à 2,1 %. L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a baissé de 0,7%.

Generac GNRC.N a dominé le S&P 500 avec un gain de17% après ses résultats du quatrième trimestre, la saison des résultats continuant de retenir l'attention des investisseurs .

Les actions de Robinhood HOOD.O ont chuté de12,3 % après que le courtier de détail a manqué les attentes en matière de revenus du quatrième trimestre.

T-Mobile TMUS.O a gagné 2,1% après sesrésultats du quatrième trimestre.

Humana HUM.N a chuté de 2% après que l'assureur santé ait prévu un bénéfice pour 2026 inférieur auxestimations de Wall Street. Moderna MRNA.O a chuté de 6,7 % après que la Food and Drug Administration américaine a décidé de ne pas examiner la demande d'approbation du vaccin antigrippal de la société.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,07 pour 1 sur le NYSE et de 1,95 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 92 nouveaux sommets sur 52 semaines et 23 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 108 nouveaux sommets et 186 nouveaux creux.