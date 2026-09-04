Le S&P 500 et le Dow Jones reculent après la publication d'un rapport sur l'emploi qui alimente les anticipations de hausse des taux

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* Indices: le Dow Jones recule de 0,33 %, le S&P 500 de 0,16 % et le Nasdaq de 0,04 %

* Les emplois non agricoles aux États-Unis ont bondi en août

* Lululemon plonge après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

* Adobe recule après l'annonce par Narayen de la passation de pouvoir à la tête de l'entreprise

* Les marchés attendent l'IPC et l'IPP la semaine prochaine pour obtenir des indications sur la Fed

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

L'indice de référence S&P 500 et l'indice Dow Jones des valeurs vedettes ont reculé vendredi après la publication d'un rapport sur l'emploi meilleur que prévu, qui a incité les investisseurs à renforcer leurs paris sur des hausses de taux d'intérêt plus tard ce mois-ci.

Ces données pourraient donner à la Réserve fédérale davantage de marge de manœuvre pour se concentrer sur l'inflation, d'autant plus que son président, Kevin Warsh, a indiqué que la maîtrise des pressions sur les prix était sa priorité absolue.

Un rapport du ministère du Travail a montré que l'économie américaine avait créé 162 000 emplois en août, contre des estimations de 56 000 selon les économistes interrogés par Reuters. Le taux de chômage s'est établi à 4,1 % le mois dernier, comme prévu.

Les opérateurs ont renforcé leurs anticipations d’une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de la banque centrale des 15 et 16 septembre, les contrats à terme sur les taux d’intérêt à court terme laissant désormais entrevoir une probabilité de 65 % d’une hausse, contre 55 % avant la publication du rapport.

« Il s’agit évidemment d’un rapport très volatil, mais cela signifie qu’à ce stade, la Fed va se concentrer sur l’inflation », a déclaré Josh Stevens, directeur des investissements chez CresAlta Investment Management.

« L’argument selon lequel le marché du travail resterait faible a une certaine validité, mais si l’emploi se montre solide au cours des prochains mois, nous assisterions à une hausse des salaires, ce qui attirerait l’attention de la Fed. »

L’attention se porte désormais sur les chiffres de l’inflation de la semaine prochaine, le ministère du Travail devant publier les données de l’IPC et de l’IPP qui pourraient s’avérer déterminantes pour la décision de la Fed.

À 9 h 44 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 176,48 points, soit 0,33 %, à 53 509,63, le S&P 500 .SPX perdait 12,48 points, soit 0,16 %, à 7 735,23, et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 9,14 points, soit 0,04 %, à 26 573,86.

HAUSSE DES SERVICES PUBLICS, BAISSE DES AGENCES DE NOTATION DE CRÉDIT

Le secteur des services publics .SPLRCU a été le seul grand secteur du S&P 500 à progresser, les investisseurs s’étant tournés vers les valeurs défensives à la suite de la publication du rapport sur l’emploi.

Parmi les valeurs, l' LULU.O de Lululemon Athletica a chuté de 16,9 % après avoir révisé à la baisse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année .

Adobe ADBE.O a chuté de 7,3 % après avoir annoncé que son directeur général de longue date, Shantanu Narayen, allait céder les rênes à Anil Chakravarthy, un cadre de l’entreprise.

Les agences américaines d’évaluation du crédit ont reculé après que Bill Pulte, directeur américain du logement fédéral, a déclaré jeudi avoir ordonné à Fannie Mae et Freddie Mac, créées par le Congrès américain pour soutenir le marché immobilier, d’autoriser tous les prêteurs à utiliser le système de notation de crédit VantageScore.

Fair Isaac FICO.N a perdu 20 %, TransUnion TRU.N a reculé de 9,4 %, tandis qu'Equifax EFX.N a chuté de 8 %.

Alors que les investisseurs s’apprêtent à passer le week-end de la Fête du Travail, le débat sur la faiblesse saisonnière du mois de septembre persiste.

Historiquement, septembre est le mois le plus faible pour les actions. Mais l’essentiel de cette faiblesse se manifeste dans la seconde moitié du mois, avec des rendements moyens inférieurs à 1 %, selon Melissa Brown, responsable mondiale de la recherche en matière de décisions d’investissement chez SimCorp.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,76 fois plus nombreux que ceux en hausse. Sur le Nasdaq, ce rapport s'est établi à 1,35 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 15 nouveaux plus hauts et 38 nouveaux plus bas.