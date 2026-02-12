Le S&P 500 et le Dow Jones progressent, les marchés se félicitant de la solidité de l'économie et se concentrant sur les bénéfices

Indices: Dow en hausse de 0,42%, S&P 500 en hausse de 0,21%, Nasdaq en baisse de 0,05%

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont baissé moins que prévu la semaine dernière

Les fabricants d'ordinateurs personnels chutent après qu'un de leurs pairs ait mis en garde contre une pénurie de mémoire

Cisco chute après que la marge ajustée du 2ème trimestre ait manqué les estimations

Le S&P 500 et le Dow Jones ont grimpé jeudi après que des données positives sur le marché du travail aient apaisé les craintes concernant l'économie américaine, les investisseurs redirigeant leur attention vers une série de résultats d'entreprises bien remplis.

Les traders ont été rassurés par les signes de résilience de l'économie après que les données de mercredi aient révélé une croissance robuste de l'emploi et une baisse du nombre de chômeurs, même s'ils ont réduit les attentes de réduction des taux d'intérêt.

Au moins une réduction est toujours attendue en juin, mais les chances que la Réserve fédérale américaine maintienne les coûts d'emprunt sont passées de 24,8 % à près de 40 %, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les données publiées jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont diminué moins que prévu la semaine dernière, un autre signe d'un marché du travail stable. Le rapport crucial sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier est attendu vendredi.

"Une inflation plus faible maintiendrait les baisses de taux fermement ancrées dans les prix et pourrait restaurer l'élan haussier des actifs à risque", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

"À court terme, l'interaction entre la résistance de l'emploi et la modération de l'inflation déterminera si les marchés penchent vers l'optimisme ou vers une prudence renouvelée."

Les indices de Wall Street avaient terminé la séance précédente sur une note modérée, le sentiment étant mis sous pression par l'affaiblissement des paris sur la réduction des taux d'intérêt et par une nouvelle chute des actions du secteur des logiciels, les marchés continuant à sanctionner les secteurs qu'ils jugent vulnérables à la perturbation de l'IA.

À 09:49 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 207,11 points, ou 0,42%, pour atteindre 50 328,51. Le S&P 500 .SPX a gagné 14,56 points, soit 0,21%, à 6 956,03, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 12,03 points, soit 0,05%, à 23 054,44.

Les valeurs de consommation de base .SPLRCS et les valeurs industrielles .SPLRCI de l'indice S&P 500 ont été les plus dynamiques et ont progressé respectivement de 1 % et 1,4 %.

Les baisses marginales des valeurs technologiques lourdes ont limité les gains de l'indice de référence et entraîné le Nasdaq à la baisse.

Une hausse des valeurs financières telles que Goldman Sachs

GS.N et American Express AXP.N a fait grimper le Dow Jones.

Les résultats des entreprises sont restés au premier plan. Les actions d'AppLovin APP.O ont chuté de 15,7 %, au bas de l'échelle du S&P 500, après les résultats du quatrième trimestre. La plateforme de marketing a perdu près d'un tiers de sa valeur au cours des six premières semaines de l'année, en raison de l'intensification de la concurrence.

Equinix EQIX.O a bondi de 14 % après que le plus grand opérateur de centres de données a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations mercredi, en pariant sur une forte demande liée à l'IA. Cela a stimulé l'indice immobilier S&P 500 .SPLRCR de 2,2 %.

Cisco CSCO.O a perdu 9% après que le fournisseur d'équipements de réseau ait affiché une marge brute trimestrielle ajustée inférieure aux estimations.

Les fabricants d'ordinateurs personnels ont chuté après que la société chinoise Lenovo a mis en garde contre une pression sur les livraisons due à une pénurie de puces mémoire. HP HPQ.N et Dell Technologies DELL.N ont perdu environ 5% chacun.

Les commentaires du président de la Banque de Dallas, Lorie Logan, et du gouverneur Stephen Miran sont prévus plus tard dans la journée.

Par ailleurs, selon un rapport du South China Morning Post, les États-Unis et la Chine pourraient prolonger leur trêve commerciale pour une période pouvant aller jusqu'à un an, lorsque leurs dirigeants devraient se rencontrer à Pékin au début du mois d'avril.

La Chambre des représentants des États-Unis a soutenu de justesse une mesure désapprouvant les droits de douane imposés au Canada, les législateurs votant pour mettre fin à l'utilisation de l'état d'urgence national.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,74 contre 1 sur le NYSE et de 1,07 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 89 nouveaux records sur 52 semaines et 15 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 89 nouveaux records et 92 nouveaux records à la baisse.