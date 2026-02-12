En Syrie, la plupart des familles de jihadistes étrangers ont disparu du camp d'al-Hol

Des enfants et des femmes, proches de djihadistes présumés de l'État islamique, à l'intérieur du camp d'Al-Hol, dans la province de Hassaké, au nord-est de la Syrie, le 21 janvier 2026 ( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

Après le retrait des forces kurdes qui contrôlaient en Syrie les camps du groupe Etat islamique (EI), des milliers de femmes et d'enfants de jihadistes étrangers ont désormais quitté les lieux, selon des sources humanitaires et des témoins interrogés par l'AFP.

Décidée à asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire, l'armée syrienne s'est imposée en janvier dans cette zone du nord-est du pays. Elle a par ailleurs pris le contrôle jeudi de la base d'al-Tanf dans le sud-est, les Etats-Unis laissant les rênes au nouveau pouvoir islamiste d'Ahmad al-Chareh qu'ils soutiennent.

Al-Hol, le plus grand camp de familles du groupe Etat Islamique (EI) en Syrie, abritait quelque 24.000 personnes, dont environ 6.300 femmes et enfants étrangers dans une section sous haute sécurité, connue sous le nom d'Annexe.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes) s'en sont retirées le 20 janvier, sous la pression de l'armée qui y est entrée le lendemain.

La récente offensive des forces de Damas avait suscité des inquiétudes sur le devenir des centres de prisonniers de l'EI présents dans la région.

Des membres des forces de sécurité syriennes montent la garde le long de la clôture du camp d'Al-Hol, dans la province de Hassaké, le 21 janvier 2026 ( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

"Depuis samedi dernier, il n'y a pas plus d'une vingtaine de familles dans l'Annexe", a précisé l'une des sources sous couvert d'anonymat.

D'autres sources humanitaires ont confirmé que les lieux étaient désormais presque "vides" et que "la population du camp avait fortement diminué".

"Nous n'avons pas été en mesure de reprendre nos programmes de manière significative en raison de ces départs et du fait que nos centres ont été endommagés et pillés", selon une ONG.

On comptait auparavant des familles de 42 nationalités, dont un grand nombre de femmes et d'enfants originaires de Russie, du Caucase et des républiques d'Asie centrale, que leurs pays respectifs refusent de rapatrier.

- Transfert clandestin -

Un témoin a raconté à l'AFP avoir vu des hommes armés évacuer du camp des femmes voilées à bord de voitures après la prise de contrôle des forces gouvernementales.

Des enfants et des femmes, proches de djihadistes présumés de l'État islamique, à l'intérieur du camp d'Al-Hol, dans la province de Hassaké, au nord-est de la Syrie, le 21 janvier 2026 ( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

Les autorités n'ont pas officiellement commenté ces informations mais une source au sein de l'administration du camp, qui relève désormais du ministère des Affaires étrangères, a déclaré qu'un recensement était en cours.

Interrogée au sujet de la disparition des familles, elle a répondu "que la responsabilité de tout cela, si c'est avéré, incombait aux FDS qui se sont retirées sans processus de remise" du camp aux forces syriennes.

Selon les sources humanitaires, certains ont rejoint la partie du camp où vivaient quelque 15.000 Syriens et plus de 2.200 Irakiens, qui semble également s'être vidée d'une partie de ses habitants, selon les sources interrogées par l'AFP.

Des images vidéos consultées par l'AFP montrent des rues de la section du marché du camp, d'ordinaire bondé, presque désert.

D'autres familles ont "été clandestinement transférées vers Idleb et d'autres provinces" syriennes, ajoute une des source.

Idleb (nord-ouest) abritait de nombreux jihadistes étrangers et c'est une coalition islamiste partie de ce bastion rebelle qui avait lancé fin 2024 une offensive fulgurante qui lui a permis de prendre le pouvoir en Syrie.

- Prisonniers conduits en Irak -

"Quelques jours après" le départ des forces kurdes, "les femmes et les enfants de la section des étrangers (..) ont commencé à quitter le camp en grand nombre", raconte un Syrien de 35 ans résidant dans le camp, Abou Mohammed, contacté via WhatsApp.

Des familles de jihadistes détenues dans le camp d'al-Hol, dans le province de Hassaké, le 21 janvier 2026 en Syrie ( AFP / OMAR HAJ KADOUR )

Au Liban, un homme a indiqué à l'AFP que quatre membres de sa famille étaient revenus dans le pays, avec d'autres proches de combattants de l'EI. "Ils ont pu quitter le camp, les forces gouvernementales ayant fermé les yeux", a ajouté cet homme qui a requis l'anonymat.

Les FDS avaient été le fer de lance de la lutte contre l'EI en Syrie, avec l'appui de la coalition multinationale dirigée par les Etats-Unis. Elles avaient incarcéré des milliers de jihadistes dans des prisons, alors que leurs familles étaient placées dans des camps.

Les forces kurdes contrôlent toujours le camp plus petit de Roj, où sont détenus 2.328 proches de jihadistes, pour la plupart des étrangers dont des Occidentaux, parmi lesquels des Français.

Pour éviter des évasions et le risque que des jihadistes puissent venir grossir les rangs de l'EI toujours actif en Syrie, les Etats-Unis ont déjà transféré plus de 4.500 prisonniers vers l'Irak voisin, sur un objectif de 7.000.