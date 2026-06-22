Le S&P 500 et le Dow Jones progressent légèrement alors que les investisseurs évaluent les négociations au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,51 %, le S&P 500 en hausse de 0,32 %, le Nasdaq stable

* Apogee Therapeutics bondit après la conclusion d'un accord de 10,9 milliards de dollars avec AbbVie

* SpaceX prolonge sa baisse entamée lors des deux dernières séances

* Les données PCE et les résultats trimestriels de Micron sont attendus cette semaine

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Twesha Dikshit et Joel Jose

Le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé lundi, portés par les valeurs technologiques et financières, alors que les investisseurs évaluaient les avancées de la dernière série de négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Les responsables américains et iraniens ont réalisé des « progrès encourageants » lors du premier cycle de leurs pourparlers en Suisse, qui s'est achevé tôt lundi matin, ont déclaré les médiateurs, bien que des tensions persistent concernant le Liban et le détroit d'Ormuz.

Les fabricants de puces mémoire ont progressé, Micron Technology MU.O et Sandisk SNDK.O gagnant chacun environ 3 %.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 1,3 % pour atteindre un nouveau record historique. Intel

INTC.O et Nvidia NVDA.O ont respectivement progressé de 2 % et 1 %.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le vert, le secteur financier .SPSY menant la danse avec une hausse de 1 %.

Le secteur des services de communication .SPLRCL a été à la traîne, reculant de 2,3 %. Alphabet GOOGL.O et SpaceX ont respectivement reculé de 3,8 % et 7,9 %, pesant également sur le Nasdaq.

Les cours du pétrole ont chuté de près de 2 %,Washington et Téhéran s’étant mis d’accord, lors des négociations, sur une feuille de route visant à conclure un accord définitif dans un délai de 60 jours.

Les espoirs d’un accord de paix ont permis aux trois principaux indices de clôturer jeudi sur des gains hebdomadaires significatifs, le Nasdaq .IXIC progressant de 2,4 % grâce aux valeurs technologiques qui ont continué à tirer les marchés vers le haut.

« Bien que les marchés aient fait preuve de résilience ces dernières semaines dans l’espoir que le conflit au Moyen-Orient puisse être résolu et que nous n’assistions pas à un environnement inflationniste élevé persistant, le conflit au Moyen-Orient reste d’actualité, ce qui signifie que les investisseurs ne se lancent pas dans une véritable prise de risque », a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

À 9 h 53 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 261,38 points, soit 0,51 %, à 51 826,08, le S&P 500 .SPX gagnait 23,77 points, soit 0,32 %, à 7 524,35 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 1,52 point, soit 0,01 %, à 26 515,06.

L’optimisme suscité par l’intelligence artificielle a soutenu la récente remontée de Wall Street, tandis que la résilience de l’économie et l’espoir d’une fin au conflit au Moyen-Orient, qui dure depuis quatre mois, ont renforcé l’ensemble du marché.

Le prochain test pour cette remontée sera la publication des résultats trimestriels de Micron mercredi. Les actions du fabricant de puces mémoire ont progressé de près de 300 % depuis le début de l’année.

Cette semaine, l’attention se portera notamment sur les données de jeudi concernant les dépenses de consommation des ménages (PCE), l’indicateur d’inflation sous-jacente privilégié par la Réserve fédérale. Un chiffre supérieur aux prévisions devrait renforcer les anticipations d’une politique monétaire restrictive de la part de la Réserve fédérale, après que son président, Kevin Warsh, a souligné la nécessité de juguler l’inflation lors de la réunion de la semaine dernière.

Selon les données de LSEG, les marchés anticipent actuellement une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed en septembre. Les rendements des obligations à 2 ans, qui reflètent les anticipations de taux à court terme, ont atteint plus tôt dans la journée leur plus haut niveau depuis début 2025, à 4,230 %.

Les déclarations des responsables de la banque centrale cette semaine, notamment celles du président de la Fed de New York, John Williams, et du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, seront également suivies de près à la recherche d’indices sur la politique monétaire.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, Apogee Therapeutics APGE.O a bondi de près de 47 % après l’annonce par AbbVie ABBV.O de son intention d’acquérir cette société de biotechnologie pour 10,9 milliards de dollars en numéraire. AbbVie a progressé de 4,7 %.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,2 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,49 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 19 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 103 nouveaux plus hauts et 74 nouveaux plus bas.