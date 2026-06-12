Le S&P 500 et le Dow Jones progressent grâce aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient et à l'entrée en bourse historique de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,76 %, le S&P 500 en hausse de 0,51 %, le Nasdaq en hausse de 0,27 %

* Les fonds d'actions américains enregistrent leur première sortie hebdomadaire en trois semaines

* SpaceX s'envole après son introduction en bourse, avec une capitalisation boursière qui devrait atteindre 2 000 milliards de dollars

* Les valeurs spatiales reculent après avoir progressé avant l'entrée en bourse de SpaceX

* Adobe recule après le départ de son directeur financier Dan Durn

(Mise à jour des cours tout au long de l'article; ajout de remarques de l'Iran et de commentaires d'analystes) par Johann M Cherian et Twesha Dikshit

L'indice de référence S&P 500 et l'indice des valeurs vedettes Dow Jones ont progressé vendredi dans un marché agité, soutenus par les espoirs d'une fin imminente du conflit au Moyen-Orient, tandis que l'action SpaceX a bondi lors de son introduction en bourse, ce qui en fait la plus grande introduction en bourse de l'histoire de Wall Street.

L'Iran a déclaré qu'un « protocole d'accord d'Islamabad » visant à résoudre le conflit n'avait « jamais été aussi proche », ce qui a globalement favorisé l'appétit pour le risque, au lendemain des déclarations du président américain Donald Trump selon lesquelles un accord était imminent.

Tous les regards étaient tournés vers SpaceX SPCX.O . Son titre a grimpé de 22 % à 163 dollars, bien au-dessus du prix d'introduction en bourse de 135 dollars par action, valorisant la société à plus de 2 000 milliards de dollars.

SpaceX figure désormais parmi les plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis.

En revanche, l'action Tesla TSLA.O , l'autre société de Musk qui se négocie également avec une prime par rapport à ses bénéfices , a reculé de 2 %.

Seuls 3 à 4 % des actions de SpaceX devraient être disponibles à la transactions, une part importante étant réservée aux investisseurs particuliers.

« Le fait que l'introduction en bourse se soit déroulée sans heurts est important, car le marché considérait cet événement moins comme un simple événement lié à SpaceX que comme un test visant à déterminer si les investisseurs pouvaient absorber une offre très importante liée à l'IA et à l'espace sans créer de tensions ailleurs », a déclaré Chris Murphy, co-responsable de la stratégie en produits dérivés chez Susquehanna.

Les introductions en bourse des sociétés d'IA OpenAI et Anthropic sont également très attendues plus tard dans l'année.

Les actions d'autres sociétés spatiales, qui avaient grimpé en flèche à l'approche de l'introduction en bourse, ont reculé vendredi. Rocket Lab RKLB.O a chuté de 9,1 %, Intuitive Machines LUNR.O et Planet Labs PL.N ont perdu respectivement 13,4 % et 10,2 %, tandis que les fonds détenant des actions de SpaceX, tels que le Fundrise Innovation Fund VCX.N , ont progressé de 3,3 %.

Neuf des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur de l'énergie .SPNY menant la hausse. Il a gagné 1,7 %.

Les valeurs des semi-conducteurs ont été volatiles, Nvidia

NVDA.O restant stable, tandis qu'Advanced Micro Devices

AMD.O a gagné 5 % après que Citigroup a relevé sa note de « neutre » à « acheter ». Les mégacaps telles qu'Amazon.com

AMZN.O et Apple AAPL.O ont reculé respectivement de 2 % et 1,4 %.

Les fonds d'actions américains ont enregistré leur première sortie hebdomadaire en trois semaines, et en début de semaine, l'indice technologique .SPRLCT a confirmé une correction. Les analystes estiment qu'une partie de la faiblesse des actions américaines et de la chute de 16 % du bitcoin BTC= la semaine dernière pourrait s'expliquer par le fait que les traders ont réduit leurs positions avant l'entrée en bourse de SpaceX.

À 12 h 15 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 385,41 points, soit 0,76 %, à 51 234,16, le S&P 500 .SPX a gagné 37,70 points, soit 0,51 %, à 7 432,00 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 71,59 points, soit 0,27 %, à 25 881,25.

Les trois principaux indices boursiers américains devraient afficher de légers gains hebdomadaires, dans un contexte d’incertitude entourant le conflit avec l’Iran et de craintes que la hausse des actions du secteur de l’IA ne soit allée trop loin.

SpaceX, qui comprend également Starlink et xAI, a déjà bousculé certaines conventions de Wall Street . Des fournisseurs d’indices tels que le Nasdaq et FTSE Russell ont ajusté leurs critères d’inclusion, tandis que la société a également fixé le cours de son action à 135 dollars, avant même le début de la tournée de présentation, reflétant l’influence de Musk sur l’introduction en bourse.

Certains analystes ont toutefois appelé à la prudence quant aux fondamentaux de la société, qui a enregistré plus de 4 milliards de dollars de pertes annuelles l'année dernière.

Sur le plan macroéconomique, une enquête a montré que le moral des consommateurs s'est avéré meilleur que prévu ce mois-ci, tandis que des données publiées en début de semaine ont révélé que les pressions inflationnistes s'intensifiaient.

Toutefois, à la suite des déclarations de Trump jeudi, les traders ont repoussé leurs anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale de octobre à décembre, comme l'a montré l'outil FedWatch du CME Group.

Adobe ADBE.O a chuté de 6,8 % après le départ du directeur financier Dan Durn .

Les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 2,18 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,48 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 35 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 166 nouveaux plus hauts et 73 nouveaux plus bas.