Le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint des niveaux records grâce à de solides résultats liés à l'IA et aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Hausse des indices: Dow Jones +1,44 %, S&P +1,29 %, Nasdaq +1,85 %

* Baisse des offres d'emploi aux États-Unis en juin, mais hausse des embauches

* Palantir bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

* Caterpillar progresse après avoir annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre

(Le point sur les échanges en milieu de séance) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint mardi des niveaux records après que les prévisions optimistes de Caterpillar et Palantir ont rassuré les investisseurs quant à la demande liée à l'intelligence artificielle, tandis que les espoirs d'un accord imminent pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient ont fait baisser les cours du pétrole brut. Palantir Technologies PLTR.O a bondi de 26 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , tandis que Caterpillar CAT.N , considéré comme un baromètre de l’économie industrielle mondiale, a gagné 5,8 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance de son chiffre d’affaires annuel, bénéficiant du développement de centres de données dédiés à l’IA qui a stimulé la demande pour ses équipements de production d’électricité et de construction.

Les investisseurs ont scruté de près les résultats des entreprises liées à l’IA au cours de cette saison des résultats, à la recherche de signes indiquant que leurs investissements de plusieurs milliards de dollars portent leurs fruits. Les solides résultats publiés la semaine dernière par les leaders de l’IA, Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O , ont été un soulagement et ont soutenu la hausse de Wall Street après un mois de juillet mouvementé.

« Les résultats financiers du secteur de l’IA ont été fantastiques, mais la grande question que se posent désormais les investisseurs est de savoir si cette tendance va perdurer », a déclaré Eric Parnell, stratège en chef des marchés chez Great Valley Advisor Group.

« Et si c’est durable, nous allons devoir commencer à distinguer les gagnants des perdants. »

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont connu une forte hausse, l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX progressant d’environ 5,8 %. Les actions des principaux hyperscalers ont toutefois affiché des résultats mitigés: Amazon

AMZN.O a reculé de 2 %, marquant une accalmie après sa récente remontée, tandis que Microsoft MSFT.O a gagné 2 %.

Le secteur technologique du S&P 500 a progressé de 3,5 %, compensant ainsi les pertes plus générales de l’indice de référence, sept des onze secteurs étant en baisse.

Sur le plan géopolitique, les cours du pétrole brut ont chuté d’environ 4 % après qu’un responsable qatari a déclaré que les efforts visant à trouver une solution diplomatique au conflit se poursuivaient, tandis que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent , a indiqué qu’un accord avec l’Iran visant à rouvrir le détroit d’Ormuz pourrait être conclu dès mardi ou mercredi.

À 11 h 37 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 768,56 points, soit 1,44 %, à 53 946,83, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 478,21 points, soit 1,85 %, à 26 392,10.

L'indice S&P 500 .SPX a gagné 98,24 points, soit 1,29 %, pour atteindre 7 698,74, enregistrant ainsi son premier record depuis juin.

Dans l’ensemble, cette saison des résultats s’est jusqu’à présent avérée meilleure que la moyenne historique. Sur les 304 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats du deuxième trimestre vendredi, 85,2 % ont dépassé les estimations, contre une moyenne à long terme de 67,5 %.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, publiera son premier rapport financier depuis son introduction en bourse après la clôture des marchés. L’action de la société a progressé de 4 %.

Les actions des sociétés américaines spécialisées dans la photonique Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O ont progressé respectivement de 14 %et 10 % après que Reuters a rapporté que l’administration Trump préparait une interdiction des importations aux États-Unis de nouveaux modèles de composants chinois destinés aux centres de données.

McDonald's MCD.N a légèrement progressé de 1,6 % malgré la publication de résultatsdécevants , tandis que Pfizer

PFE.N a gagné 1,1 % après avoir annoncé des résultats trimestriels encourageants .

Du côté des données, les offres d’emploi ont reculé en juin, pénalisées par une forte baisse dans le secteur de la santé et de l’aide sociale, mais la hausse des embauches et le faible nombre de licenciements suggèrent que le marché du travail est resté stable.

Les opérateurs ont intégré une probabilité de 58,6 % que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt en septembre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un ratio de 2,11 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,57 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 92 nouveaux plus hauts et 38 nouveaux plus bas.