Le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint des niveaux records grâce à de solides résultats liés à l'IA et aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +1,22 %, S&P +0,58 %, Nasdaq +1,16 %

* Le S&P 500 atteint son plus haut niveau intrajournalier depuis juin

* Palantir en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

* Caterpillar progresse après avoir annoncé une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre

(Dernières informations à l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint mardi des niveaux records après que les prévisions optimistes de Caterpillar et Palantir ont rassuré les investisseurs quant à la demande liée à l'intelligence artificielle, tandis que les espoirs d'un accord imminent pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient ont fait baisser les cours du pétrole brut.

Palantir Technologies PLTR.O a gagné17,4 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel , tandis que le fabricant de puces On Semiconductor ON.O a progresséd’environ 1 % après avoir annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes.

Caterpillar CAT.N , considéré comme un indicateur clé de l’économie industrielle mondiale, a progresséde 12 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires annuel, bénéficiant du développement des centres de données dédiés à l’IA qui a stimulé la demande pour ses équipements de production d’énergie et de construction.

Les investisseurs ont scruté de près les résultats des entreprises liées à l’IA au cours de cette saison des résultats, à la recherche de signes indiquant que leurs investissements de plusieurs milliards de dollars portent leurs fruits. Les solides résultats publiés la semaine dernière par les leaders de l’IA, Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O , ont été un soulagement et ont soutenu la hausse de Wall Street après un mois de juillet mouvementé.

« Les résultats financiers du secteur de l’IA ont été fantastiques, mais la grande question que se posent désormais les investisseurs est de savoir si cette tendance va perdurer », a déclaré Eric Parnell, stratège en chef des marchés chez Great Valley Advisor Group.

« Et si c’est durable, nous allons devoir commencer à distinguer les gagnants des perdants. »

Sur le plan géopolitique, les cours du brut ont chuté de plus de 2 % après qu’un responsable qatari a déclaré que les efforts visant à trouver une solution diplomatique au conflit se poursuivaient, tandis que le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a indiqué qu’un accord avec l’Iran visant à rouvrir le détroit d’Ormuz pourrait être conclu dès mardi ou mercredi.

À 9 h 35 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 647,09 points, soit 1,22 %,pour atteindre 53 825,50 points, un nouveau record historique. L’indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 304,36 points, soit 1,16 %, à 26 213,57 points.

Le S&P 500 .SPX a gagné 44,06 points, soit 0,58 %, pour atteindre 7 644,56, enregistrant ainsi son premier record depuis juin.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont connu une forte hausse, l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX progressant d’environ 4 %. Les actions des principaux géants du cloud ont toutefois affiché des résultats mitigés, celles d’Alphabet GOOGL.O et de Microsoft MSFT.O enregistrant une légère baisse en début de séance.

La vigueur du secteur technologique a compensé les pertes plus générales de l’indice de référence S&P 500, sept des onze secteurs du S&P étant en baisse. Le secteur de l’énergie .SPNY a mené la baisse avec un recul de 2,5 %.

Dans l’ensemble, cette saison des résultats s’est jusqu’à présent avérée meilleure que la moyenne historique. Sur les 304 entreprises de l’indice S&P 500 ayant publié leurs résultats du deuxième trimestre vendredi, 85,2 % ont dépassé les estimations, contre une moyenne à long terme de 67,5 %.

SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, publiera son premier rapport financier depuis son introduction en bourse après la clôture des marchés. L’action de la société a progressé de 4,4%.

Les actions des entreprises américaines spécialisées dans la photonique , Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O , ont progressé respectivement de 14 %et 7,8 % après que Reuters a rapporté que l’administration Trump préparait une interdiction des importations aux États-Unis de nouveaux modèles de composants chinois destinés aux centres de données.

McDonald's MCD.N a légèrement progressé de 1,2 % malgré la publication de résultatsdécevants , tandis que Pfizer

PFE.N a reculé de 1 % après la publication de ses résultats trimestriels .

Plus tard dans la journée, l’attention se portera sur l’enquête du ministère du Travail sur les offres d’emploi et la rotation de la main-d’œuvre, prévue à 10 h (heure de l’Est), qui devrait indiquer que l’économie a créé environ 7,4 millions d’emplois en juin, soit un chiffre inférieur aux 7,6 millions enregistrés le mois précédent.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, avec un rapport de 1,36 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,04 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 31 nouveaux plus hauts et 18 nouveaux plus bas.