Le S&P 500 et le Dow Jones devraient reculer à l'ouverture en raison de l'impasse au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Marchés à terme: le Dow Jones recule de 0,3 %, le S&P 500 de 0,08 % et le Nasdaq progresse de 0,26 %

* Les gestionnaires d'actifs reculent alors que Partners Group limite les retraits sur son fonds de capital-investissement

* Broadcom en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché

* Publication de l'enquête S&P Global sur l'industrie manufacturière et les services, et de l'indice ISM des services

(Mise à jour des cours avant l'ouverture du marché) par Medha Singh et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, alors qu'une nouvelle flambée de violence au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole et semé le doute quant à une fin rapide de la guerre.

Les contrats à terme sur le Brent ont progressé de plus de 2 % après qu'une attaque de missiles iraniens a endommagé l'aéroport du Koweït et que l'armée américaine a mené des frappes près du détroit d'Ormuz, augmentant le risque de nouvelles perturbations de l'approvisionnement susceptibles d'attiser l'inflation générale. O/R

«Il n'est dans l'intérêt ni des États-Unis ni de l'Iran de revenir à des combats et à des bombardements. Notre scénario de base reste que nous nous dirigeons vers un accord, même s'il s'agit d'un compromis pour obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz », a écrit Mohit Kumar, économiste chez Jefferies, dans une note.

À 8 h 14 (heure de l'Est), les contrats à terme Dow E-minis

YMcv1 reculaient de 156 points, soit 0,3 %, et les contrats à terme S&P 500 E-minis EScv1 reculaient de 6,25 points, soit 0,08 %. Les contrats à terme Nasdaq 100 E-minis NQcv1 progressaient de 80 points, soit 0,26 %.

Le S&P 500 a clôturé mardi au-dessus de 7 600 points pour la première fois, les trois principaux indices terminant la séance à de nouveaux sommets.

La série de records de Wall Street a été soutenue par une succession d'annonces d'entreprises renforçant les anticipations d'une dépense soutenue en matière d'IA.

Marvell Technology MRVL.O a bondi de 12 % en pré-ouverture pour dépasser les 280 milliards de dollars de capitalisation boursière, prolongeant ses gains au lendemain de la déclaration du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui a qualifié le fabricant de puces de prochaine « entreprise à 1 000 milliards de dollars ».

Plus tôt cette semaine, Nvidia NVDA.O a lancé de nouvelles puces pour PC, tandis que Hewlett Packard Enterprise HPE.N a revu à la hausse ses objectifs de bénéfices et qu'Alphabet

GOOGL.O a annoncé son intention de lever 80 milliards de dollars pour financer son expansion dans l'IA.

L'action Broadcom AVGO.O a progressé de 2,3 % avant la publication du rapport trimestriel de la société prévue après la clôture du marché. Ces résultats constitueront le prochain test décisif de la dynamique portée par l'IA. Le titre a déjà gagné 14 % au cours des quatre dernières séances.

Les investisseurs attendent les prochaines données économiques, notamment les enquêtes de S&P Global sur l'industrie manufacturière et les services ainsi que l'indice ISM des services, avant la publication vendredi du rapport très attendu sur le marché du travail, qui pourrait influencer les anticipations en matière de politique monétaire.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne ses taux d'intérêt inchangés jusqu'à la fin de l'année, avec des probabilités croissantes d'une hausse de 25 points de base.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, s'est engagé à suivre « les meilleures traditions de la Fed » dans une note adressée au personnel au début de son mandat de quatre ans.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, les gestionnaires d'actifs ont reculé après que le groupe suisse Partners Group PGHN.S a plafonné les retraits d'un fonds de capital-investissement de 8,6 milliards de dollars. KKR

KKR.N , Blackstone BX.N , Blue Owl OWL.N et Ares Management

ARES.N ont chutéde 5,3 %à 6,3 %.

GameStop GME.N a progressé de 11 % après avoir annoncé une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et dévoilé un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars.

Par ailleurs, SpaceX , la société d'Elon Musk, prévoit de fixer le prix de son introduction en bourse à 135 dollars par action, avant le début d'une tournée de présentation, afin de lever un montant record de 75 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une source proche du dossier.

Cette offre est à l'origine d'une vague de sociétés privées se préparant à entrer en bourse, notamment Anthropic et OpenAI, après une longue période de disette en matière d'introductions en bourse de grandes capitalisations.