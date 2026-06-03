L'UE pourrait perdre 1,3 million d'emplois avec la flambée des prix de l'énergie selon la Commission

Des drapeaux de l'Union européenne devant le siège de la Commission européenne

Les secteurs ‌européens de l'automobile, de la construction, de la métallurgie, ​de la chimie et des transports pourraient perdre jusqu'à 1,3 million d'emplois cette année en raison de la flambée ​des prix de l'énergie provoquée par le conflit entre les États-Unis ​et l'Iran, a déclaré mercredi ⁠la commissaire chargée de l'emploi, Roxana Minzatu.

"En raison ‌de la guerre au Moyen-Orient, jusqu'à 1,3 million d'emplois sont menacés, et nous parlons ici ​en particulier d'emplois ‌dans les industries à forte intensité énergétique", ⁠a déclaré Roxana Minzatu lors d'une conférence de presse.

Selon les estimations de la Commission européenne, le secteur automobile ⁠de l’Union européenne ‌pourrait être le plus touché, avec jusqu’à ⁠600.000 suppressions de postes potentielles. Les secteurs de la ‌construction, de la métallurgie, de la chimie ⁠et des transports pourraient perdre 56.000 emplois.

Par ⁠ailleurs, quelque 85.000 ‌emplois dans les projets liés aux batteries pourraient être ​menacés, ainsi que 58.852 ‌emplois dans la fabrication de panneaux solaires. Dans le secteur sidérurgique, environ 4.500 ​emplois supplémentaires pourraient être supprimés en raison des mesures de décarbonation.

Les ménages à faibles revenus ⁠pourraient consacrer 1,4% supplémentaire de leur budget aux carburants de transport.

Le secteur manufacturier de l'UE emploie environ 30 millions de personnes, tandis que les services représentent près de 87 millions d'emplois.

(Jan Strupczewski, version française Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)