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Le S&P 500 et le Dow Jones devraient ouvrir en hausse, l'attention se portant sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 14:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,4 %, le S&P en hausse de 0,08 %, le Nasdaq en baisse de 0,03 %

* Le pétrole passe sous la barre des 100 dollars après les déclarations d'un responsable iranien

* Meta recule après avoir bondi de 11 % lors de la séance précédente

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Johann M Cherian et Tharuniyaa Lakshmi

L'indice de référence S&P 500 et l'indice des valeurs vedettes Dow Jones s'apprêtaient à ouvrir en légère hausse mardi, les investisseurs attendant d'éventuelles négociations entre les États-Unis et l'Iran susceptibles de mettre fin à leur conflit qui dure depuis six mois.

Les investisseurs ont pris en compte les déclarations d’un haut responsable iranien à Reuters, selon lesquelles Téhéran pourrait rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici sept jours si les États-Unis allégeaient la pression. L’Arabie saoudite a également relancé l’exploitation de son oléoduc Est-Ouest, selon trois sources.

Le Brent LCOc1 a reculé de 1,7 % à la suite de ces derniers développements, tout en restant à portée des 100 dollars le baril, tandis que le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR s’établissait à 4,9 % – ces deux indicateurs oscillant près des niveaux qui ont déterminé l’orientation du marché ces derniers jours.

« Les marchés considèrent véritablement le pétrole comme la variable macroéconomique clé dans ce contexte, les taux d’intérêt et le marché dans son ensemble étant étroitement corrélés à l’évolution des cours du pétrole et à la situation géopolitique », a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

Des pourparlers entre les États-Unis et l’Iran sont attendus en marge de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient cette semaine, suivis d’un sommet américano-chinois jeudi. Les traders espèrent que ces rencontres déboucheront sur une résolution du conflit au Moyen-Orient et prolongeront la trêve commerciale avec Pékin. Le président Donald Trump doit également rencontrer plusieurs dirigeants mondiaux plus tard dans la journée.

À 8 h 29 (heure de l'Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 208 points, soit 0,4 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 6 points, soit 0,08 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 8 points, soit 0,03 %.

ZOOM SUR LE MAG 7

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a clôturé lundi à un niveau record, porté par un bond de 11,3 % du titre Meta META.O , les analystes soulignant que son agent d’IA « Muse » avait enregistré plus de téléchargements au cours de ses 13 premiers jours que ChatGPT.

En pré-ouverture, Meta reculait de 0,5 %, tandis qu’Alphabet

GOOGL.O progressait de 0,4 %, Amazon.com AMZN.O gagnait 0,1 % et Microsoft MSFT.O s’apprêtait à progresser de 1,1 %. Salesforce CRM.N a également progressé de 1,6 % et a mené la hausse parmi les composants du Dow.

À l’inverse, les valeurs du secteur des semi-conducteurs, qui ont été les principales bénéficiaires de la tendance liée à l’IA cette année, ont reculé: Nvidia NVDA.O a perdu 0,2 %, tandis que les actions cotées aux États-Unis de TSMC TSM.N et de SK Hynix SKHY.O ont chacune perdu environ 1 %.

« Le marché a obtenu la confirmation crédible que la monétisation de son agent d’IA est en bonne voie, ce qui a renforcé la confiance dans la capacité de Meta à transformer enfin ses dépenses colossales en IA en produits que les consommateurs utiliseront », a déclaré M. Akoner.

Les responsables de la Réserve fédérale considèrent la demande en matière d’IA et le choc pétrolier comme des facteurs clés de l’inflation. Les opérateurs estiment désormais à 53,1 % la probabilité que la banque centrale relève ses taux d’intérêt d’au moins 25 points de base en octobre, après la hausse de ce mois-ci, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Les interventions d’au moins trois responsables de la banque centrale — le vice-président de la Fed Philip Jefferson, le président de la Fed de New York John Williams et le président de la Fed de Richmond Thomas Barkin — sont attendues dans le courant de la journée.

Entre autres, l’ BTC= , qui investit dans le bitcoin, a reculé de 1 % par rapport à son plus haut niveau depuis sept mois, entraînant dans son sillage les valeurs cryptomonnaies Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O .

Valeurs associées

ALPHABET-A
358,3950 USD NASDAQ +0,96%
AMAZON.COM
255,9550 USD NASDAQ -0,97%
BTC/USD
86 369,2898 USD CryptoCompare -0,27%
COINBASE GLB RG-A
200,2200 USD NASDAQ -0,41%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 830,23 Pts Index Ex -0,42%
META PLATFORMS
750,0000 USD NASDAQ +1,18%
MICROSOFT
495,5100 USD NASDAQ -1,22%
NASDAQ Composite
27 232,70 Pts Index Ex +0,41%
NVIDIA
228,6400 USD NASDAQ +0,55%
Pétrole Brent
100,03 USD Ice Europ 0,00%
S&P 500
7 767,52 Pts CBOE +0,04%
S&P 500 INDEX
7 767,52 Pts CBOE +0,04%
SALESFORCE
231,310 USD NYSE -2,27%
SK HYNIX
192,9900 USD NASDAQ +2,19%
STRATEGY RG-A
169,2400 USD NASDAQ +0,44%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
446,290 USD NYSE +0,25%
USA BENCHMARK 10A
5,040 Rates +0,31%
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