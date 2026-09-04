Le S&P 500 et le Dow Jones devraient ouvrir en baisse après la publication d'un rapport sur l'emploi qui alimente les anticipations de hausse des taux

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* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,29 %, le S&P 500 de 0,20 % et le Nasdaq progresse de 0,09 %

* Les emplois non agricoles aux États-Unis ont bondi en août

* Lululemon plonge après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

* Adobe recule après l’annonce par Narayen de la passation de pouvoir à la tête de l’entreprise

* Les marchés attendent l'IPC et l'IPP la semaine prochaine pour obtenir des indices sur la Fed

(Mises à jour après la publication des chiffres de l'emploi)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtaient à ouvrir en baisse vendredi après que des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu ont incité les investisseurs à renforcer leurs paris sur une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale ce mois-ci.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que l'économie américaine avait créé 162 000 emplois en août, contre des estimations de 56 000 selon un sondage de Reuters auprès d'économistes.

Le taux de chômage s'est établi à 4,1 % le mois dernier, comme prévu.

Les opérateurs ont renforcé leurs anticipations d’une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion de la banque centrale des 15 et 16 septembre, les contrats à terme sur les taux d’intérêt à court terme laissant désormais entrevoir une probabilité de 65 % d’une hausse, contre 55 % avant la publication du rapport.

« Il s’agit évidemment d’un rapport très volatil, mais cela signifie qu’à ce stade, la Fed va se concentrer sur l’inflation », a déclaré Josh Stevens, directeur des investissements chez Cresalta Investment Management.

« L’argument selon lequel le marché du travail resterait faible a une certaine validité, mais si l’emploi se montre solide au cours des prochains mois, nous assisterions à une hausse des salaires, ce qui attirerait l’attention de la Fed. »

Jeudi, les marchés avaient revu à la baisse leurs anticipations de hausse des taux après que Christopher Waller, gouverneur de la Fed , eut déclaré qu’il serait favorable au maintien des taux inchangés si les données montraient un recul des pressions inflationnistes. Ces commentaires ont aidé les actions à se redresser après un début de mois de septembre morose.

Les données économiques ont fait l'objet d'une attention accrue ces derniers temps, le président de la Fed, Kevin Warsh, ayant maintenu sa position de ne pas fournir d’indications prospectives, et l’accent qu’il a récemment mis sur l’inflation a conduit certains analystes à se demander si les tendances du marché du travail pourraient influencer les perspectives de la banque centrale en matière de taux.

La dynamique du marché du travail s'est ralentie après un printemps vigoureux, en partie en raison de la hausse des coûts énergétiques suite au conflit avec l'Iran et des perturbations d'approvisionnement qui ont pesé sur les embauches. La croissance de l'emploi a également été freinée par l'impact des mesures tarifaires de grande envergure prises par le président Donald Trump.

À 8 h 45 (heure de l’Est), les contrats à terme « E-mini » sur le Dow Jones YMcv1 reculaient de 156 points, soit 0,29 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 perdaient 15,75 points, soit 0,20 %, tandis que ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 progressaient de 29 points, soit 0,09 %.

Parmi les actions, Lululemon Athletica LULU.O a chutéde 19,5 %en pré-ouverture après avoir révisé à la baisse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année .

Adobe ADBE.O a chuté de 4,4 % après avoir annoncé que son directeur général de longue date, Shantanu Narayen, allait céder les rênes à Anil Chakravarthy, un cadre de l'entreprise.

Les agences américaines d’évaluation du crédit ont perdu du terrain après que Bill Pulte, directeur fédéral américain du logement, a déclaré jeudi avoir donné pour instruction à Fannie Mae et Freddie Mac, créées par le Congrès américain pour soutenir le marché immobilier, d’autoriser tous les prêteurs à utiliser le système de notation de crédit VantageScore.

Fair Isaac FICO.N a perdu 13,8 %, TransUnion TRU.N a reculé de 8,7 %, tandis qu'Equifax EFX.N a chuté de 9,5 %.

Alors que les investisseurs s’apprêtent à passer le week-end de la Fête du Travail, le débat sur la faiblesse saisonnière du mois de septembre persiste.

Historiquement, septembre est le mois le plus faible pour les actions. Mais l’essentiel de cette baisse se produit dans la seconde moitié du mois, avec des rendements moyens inférieurs à 1 %, selon Melissa Brown, responsable mondiale de la recherche en matière de décisions d’investissement chez SimCorp.

Les investisseurs disposeront également des derniers chiffres de l’inflation lorsque le ministère du Travail publiera les données de l’IPC et de l’IPP la semaine prochaine.