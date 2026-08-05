Le S&P 500 et le Dow Jones atteignent des niveaux records, les espoirs liés au Moyen-Orient compensant le recul de SpaceX et d'AMD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,83 %, S&P +0,61 %, Nasdaq +0,41 %

* SpaceX recule après avoir publié ses premiers résultats depuis son introduction en bourse

* Eli Lilly bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

* Les données d'ADP indiquent que l'économie américaine a créé 44 000 emplois en juillet

(Dernières informations à l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint mercredi des niveaux records, les espoirs d’une avancée décisive vers la paix au Moyen-Orient ayant compensé la baisse des actions de SpaceX et d’AMD, dont les prévisions optimistes n’ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Le chiffre d’affaires de SpaceX, dirigée par Elon Musk

SPCX.O , a presque doublé et ses pertes d’exploitation se sont réduites dans son premier rapport financier depuis son introduction en bourse, grâce à l’essor de ses activités de communications par satellite Starlink et d’intelligence artificielle.

Mais l’action de l’entreprise de fusées a chutéde 12,5 % en début de séance après que ses dirigeants ont signalé que la frénésie de dépenses sous-tendant ses ambitions démesuréesétait loin d’être terminée. Le titre pourrait subir une pression supplémentaire avec l’expiration, à partir de jeudi, de la période de blocage post-introduction en bourse. L’autre société d’Elon Musk, Tesla TSLA.O , a reculé de 1,6%.

« C’est l’aboutissement de toute cette saison des résultats. SpaceX a dépassé les attentes des analystes en matière de chiffre d’affaires, mais les dépenses consacrées à l’IA deviennent incontrôlables, sans aucun signe de ralentissement à court terme », a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau.

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations, reflétant une forte demande en matière d’IA. Cependant, l’action a reculé de 6,5 %, ce qui suggère que les investisseurs attendaient des perspectives plus solides pour justifier la hausse de 142 % enregistrée par le titre cette année.

Les actions de son concurrent Nvidia NVDA.O , qui ont sous-performé celles d’AMD cette année, ont progressé de 3,4 %, soutenues elles aussi par les projets de SpaceX d’utiliser exclusivement le matériel de la société pour construire ses centres de données.

La plupart des valeurs de très grande capitalisation ont progressé, Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O gagnant chacune environ 1 %.

Sept des onze secteurs de l’indice S&P affichaient une hausse, le secteur de la santé .SPXHC menant le bal avec une progression de 1,9 %. Le secteur des services aux collectivités

.SPLRCU a quant à lui pris du retard, enregistrant une baisse de près de 1 %.

Les mouvements de mercredi s'inscrivaient dans la continuité du rebond observé à Wall Street au cours des dernières séances, qui avait propulsé l'indice de référence S&P 500 .SPX et l'indice des valeurs vedettes Dow .DJI vers des niveaux records, grâce à la confiance grandissante dans les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

À 9 h 34 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 450,80 points, soit 0,83 %, à 54 536,68, tandis que l’indice S&P 500 .SPX gagnait 46,98 points, soit 0,61 %, à 7 783,50.

L'indice Nasdaq Composite .IXIC a gagné 109,43 points, soit 0,41 %, pour atteindre 26 694,42, son plus haut niveau depuis plus d'un mois.

Les investisseurs ont également pris en compte une série de résultats publiés dans d’autres secteurs.Le titre du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a progressé de 7,3 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, tandis que celui de Disney DIS.N a gagné 2,9 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre.

Arista Networks ANET.N a bondi de 7,3 %, le fabricant d’équipements réseau ayant prévu un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieur aux estimations. Uber UBER.N a perdu 5,5 % après avoir annoncé un bénéfice ajusté pour le trimestre en cours inférieur aux estimations .

Du côté des données, la croissance de l’emploi dans le secteur privé américain a ralenti en juillet, selon le rapport national sur l’emploi d’ADP . L’attention se portera davantage vendredi sur les chiffres officiels de l’emploi non agricole.

Les données ont globalement reflété une performance économique solide, mais l’incertitude persiste, les tensions au Moyen-Orient maintenant les coûts énergétiques à un niveau élevé et la Réserve fédérale ne fournissant aucune prévision concernant sa politique monétaire.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari , a déclaré dans une interview accordée à CNBC qu’il estimait que le moment était venu de commencer à relever progressivement les taux d’intérêt. Au moins deux autres hauts responsables de la Fed devraient s’exprimer dans le courant de la journée.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,26 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,13 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 52 nouveaux plus hauts et 25 nouveaux plus bas.