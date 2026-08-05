Le S&P 500 et le Dow Jones atteignent des niveaux records grâce aux espoirs d'un accord au Moyen-Orient ; SpaceX et AMD font baisser l'indice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,81 %, le S&P en hausse de 0,11 %, le Nasdaq en baisse de 0,04 %

* SpaceX recule après avoir publié ses premiers résultats depuis son introduction en bourse

* Eli Lilly bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice

* Les données d'ADP indiquent que l'économie américaine a créé 44 000 emplois en juillet

(Mise à jour avec les cours de mi-journée) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint mercredi des plus hauts historiques, portés par l'espoir d'une avancée décisive vers la paix au Moyen-Orient , tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, peinait à se maintenir à flot, freiné par la chute de SpaceX et d'AMD après que les prévisions optimistes publiées par ces sociétés n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Le chiffre d’affaires de SpaceX, dirigée par Elon Musk

SPCX.O , a presque doublé et ses pertes d’exploitation se sont réduites dans son premier rapport financier depuis son introduction en bourse, grâce à l’essor de ses activités de communications par satellite Starlink et d’intelligence artificielle.

Mais l’action de l’entreprise de fusées a chuté de 7,3 % après que ses dirigeants ont signalé que la frénésie de dépenses sous-tendant ses ambitions démesuréesétait loin d’être terminée. Le titre pourrait subir une pression supplémentaire avec l’expiration, à partir de jeudi, de la période de blocage post-introduction en bourse. L’autre entreprise d’Elon Musk, Tesla TSLA.O , a reculé de 1,3%.

« C’est l’aboutissement de toute cette saison des résultats. SpaceX a dépassé les attentes des analystes en matière de chiffre d’affaires, mais les dépenses consacrées à l’IA deviennent incontrôlables, sans aucun signe de ralentissement à court terme », a déclaré Nic Puckrin, analyste multi-actifs et fondateur de Coin Bureau.

Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations, reflétant une forte demande en matière d’IA. Cependant, l’action a reculé de 6,5 %, ce qui suggère que les investisseurs attendaient des perspectives plus solides pour justifier la hausse de 142 % enregistrée par le titre cette année.

Les actions de son concurrent Nvidia NVDA.O , qui ont sous-performé celles d’AMD cette année, ont progressé de 3,7 %, soutenues elles aussi par les projets de SpaceX d’utiliser exclusivement le matériel de la société pour construire ses centres de données.

Cinq des onze secteurs du S&P affichaient des hausses. Le secteur des matériaux .SPLRCM a mené la danse avec une progression de 1,5 %, dans le sillage d’un bond de 4 % des cours de l’or et de l’argent. Les valeurs énergétiques .SPNY ont quant à elles été à la traîne, enregistrant une baisse de près de 2,1 %.

Les mouvements de mercredi s’inscrivaient dans la continuité du récent rebond de Wall Street , qui avait propulsé l’indice de référence S&P 500 .SPX et l’indice des valeurs vedettes du Dow

.DJI à des niveaux records, suite aux prévisions optimistes publiées la semaine précédente par les géants de l’IA, notamment Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O .

À 11 h 38 (heure de l’Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI gagnait 435,60 points, soit 0,81 %, à 54 521,48, le S&P 500 .SPX gagnait 8,34 points, soit 0,11 %, à 7 744,86 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 10,68 points, soit 0,04 %, à 26 574,32.

Les investisseurs ont également pris en compte une série de résultats publiés dans d’autres secteurs.Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a progressé de 2,8 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année, tandis que Disney DIS.N a gagné 2,2 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices au troisième trimestre.

Arista Networks ANET.N a bondi de 3,8 %, le fabricant d’équipements réseau ayant prévu un chiffre d’affaires au troisième trimestre supérieur aux estimations. Uber UBER.N a perdu 6,2 % après avoir annoncé un bénéfice ajusté pour le trimestre en cours inférieur aux estimations .

Du côté des données, la croissance de l’emploi dans le secteur privé américain a ralenti en juillet, selon le rapport national sur l’emploi d’ADP . L’attention se portera davantage vendredi sur les chiffres officiels de l’emploi non agricole.

Les données ont globalement reflété une performance économique solide, mais l’incertitude persiste, les tensions au Moyen-Orient maintenant les coûts de l’énergie à un niveau élevé et la Réserve fédérale ne fournissant aucune prévision concernant sa politique monétaire. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari , a déclaré dans une interview accordée à CNBC qu’il estimait que le moment était venu de commencer à relever progressivement les taux d’intérêt. Au moins deux autres hauts responsables de la Fed devraient s’exprimer dans le courant de la journée.

Entre autres, le laboratoire pharmaceutique Charles River Laboratories CRL.N a bondi de 11,8 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels , tandis que le fabricant de dispositifs médicaux Insulet PODD.O a chuté de 20 % après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance de son chiffre d'affaires annuel .

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,2 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,37 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 33 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 86 nouveaux plus hauts et 50 nouveaux plus bas.