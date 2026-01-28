Le S&P 500 baisse légèrement après que la Fed a maintenu ses taux d'intérêt comme prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Fed maintient ses taux, citant la stabilisation du marché de l'emploi et l'inflation élevée

*

Les traders continuent de parier sur une première baisse des taux en juin

*

Les actions de Texas Instruments, AT&T et Seagate se redressent après les mises à jour trimestrielles

*

Les investisseurs attendent les résultats de Mag 7

(Mises à jour avec les données de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

Le S&P 500 a clôturé en légère baisse et le Nasdaq a progressé modestement mercredi, les réactions des investisseurs ayant été modérées après que la Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu, et n'a donné que peu d'indications sur la date à laquelle les coûts d'emprunt pourraient à nouveau baisser. Dans son communiqué, la Fed a justifié sa décision par une inflation toujours élevée et une croissance économique solide . La banque centrale américaine a déclaré que le marché de l'emploi avait "montré quelques signes de stabilisation" et a supprimé les termes de son communiqué précédent indiquant que les risques de détérioration de l'emploi avaient augmenté. Les investisseurs s'attendaient largement à ce que la banque centrale maintienne les taux inchangés à 3,5 %-3,75 % et elle a déclaré quehuit décideurs sur dix avaient voté en faveur d'un maintien des taux. Après cette déclaration, les traders ont augmenté leurs paris selon lesquels la Fed réduirait les coûts d'emprunt à court terme en juin - mais pas avant. Lors de sa conférence de presse très suivie, le président de la Fed, Jerome Powell , s'est bien gardé de commenter les futures décisions en matière de taux, affirmant que la Fed dépendrait des données, mais il a déclaré aux journalistes que les risques à la hausse pour l'inflation et à la baisse pour l'emploi avaient diminué.

"Que vous ayez été haussier ou baissier lors de la conférence de presse, vous êtes reparti avec le même sentiment", a déclaré Michael James, négociant en actions chez Rosenblatt Securities.

"Les risques liés à l'emploi et à l'inflation ont diminué, mais l'inflation dans son ensemble reste tenace. Il n'y a pas eu de changement suffisamment significatif sur le marché de l'emploi pour justifier une action de la part de la Fed. Il n'y a pas eu d'amélioration suffisamment significative de l'inflation pour permettre à la Fed d'être plus agressive avec de nouvelles réductions", a ajouté M. James.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 0,73 point, soit 0,01%, pour terminer à 6 977,87 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 40,73 points, soit 0,17%, à 23 857,83. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 12,55 points, soit 0,03%, à 49.015,96.

L'indice de référence avait brièvement franchi la barre des 7 000 points pour la première fois plus tôt dans la journée.

Tim Ghriskey, stratégiste de portefeuille senior chez Ingalls & Snyder à New York, a déclaré que la décision de la Fed "montre qu'elle est plus à l'aise avec l'économie". Elle ne satisfera certainement pas la Maison Blanche, mais la Maison Blanche n'est jamais satisfaite"

lE "MAG 7" DONNE LE COUP D'ENVOI DES BÉNÉFICES

Outre la mise à jour de la Fed, les investisseurs ont également attendu une vague de résultats des grandes entreprises technologiques, qui seront publiés après la clôture du marché. Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publient leurs résultats après la clôture du marché, donnant ainsi le coup d'envoi de ce que l'on appelle les "Sept Magnifiques", qui ont stimulé le commerce de l'IA, propulsant les marchés à des niveaux record. L'entreprise phare IBM IBM.N devrait également publier ses résultats après la clôture.

Les valorisations élevées entraînant une rotation vers les secteurs sous-évalués du marché, les plans d'investissement du groupe seront surveillés de près, les investisseurs se demandant si les dépenses en matière d'intelligence artificielle permettront d'obtenir des rendements.

Les rapports publiés mardi soir et mercredi matin ont suscité l'enthousiasme des investisseurs. Les actions de Texas Instruments TXN.O ont augmenté après que le fabricant de puces analogiques ait annoncé des revenus et des bénéfices pour le premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street. Les actions d'AT&T T.N ont augmenté après que l'opérateur américain a prévu un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché.

Dans le secteur industriel, les actions de Textron

TXT.N ont chuté après que l'entreprise a annoncé un bénéfice fiscal inférieur aux estimations, tandis que les actions d'Otis OTIS.N ont reculé après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a été inférieur aux attentes.

Les actions de Seagate Technology STX.O ont bondi de 20 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street, et son rival Western Digital WDC.O a également progressé.