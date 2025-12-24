Le S&P 500 atteint un record intrajournalier grâce aux paris sur une baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice S&P 500 a atteint un record intrajournalier mercredi, le premier depuis plus d'un mois, alors que les investisseurs reviennent vers les valeurs de l'intelligence artificielle et parient que la Réserve fédérale réduira à nouveau ses taux d'intérêt l'année prochaine.

L'indice .SPX était en hausse de 0,2 % à 6920,88 points, dépassant son précédent record intrajournalier de 6920,34, établi le 29 octobre, lorsque Nvidia NVDA.O , l'entreprise phare de l'IA, avait contribué à faire passer l'indice de référence au-dessus d'une évaluation de marché de 5 000 milliards de dollars pour la première fois.

Les actions américaines ont rebondi depuis leurs plus bas niveaux de novembre, les investisseurs ayant réinvesti dans les grands noms de la technologie et de l'intelligence artificielle à l'approche de la fin de l'année. Un rapport bénin sur l'inflation et un rapport sur l'emploi ont entretenu l'espoir d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt l'année prochaine.

L'indice de référence a chuté de 5,7 % en novembre par rapport à son sommet d'octobre, après que les investisseurs se soient méfiés des valorisations élevées des entreprises technologiques et d'une bulle potentielle dans les actions liées à l'intelligence artificielle, même si Nvidia a publié des résultats positifs pour le troisième trimestre .

Cependant, le marché de l'IA a repris de la vigueur après que le fabricant de puces Micron Technology MU.O a publié des prévisions de bénéfices surdimensionnées la semaine dernière.

Alors que les valeurs technologiques se balançaient, les investisseurs se sont tournés vers des secteurs cycliques tels que les valeurs financières et les matériaux, ce qui a aidé le S&P 500 à se remettre de son effondrement de novembre.

Le S&P 500 a progressé de plus de 17 % depuis le début de l'année, tandis que l'indice Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a augmenté de plus de 21 % sur l'année et que l'indice Dow .DJI a grimpé de plus de 13 % au cours de la même période.