Le S&P 500 atteint un niveau record ; les petites capitalisations bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les échanges de l'après-midi)

Disney chute malgré des résultats supérieurs aux estimations

L'indice de l'énergie chute en raison de la baisse des prix du pétrole

S&P 500 +0,70%, Nasdaq +0,91%, Dow +1,04%

par Noel Randewich et Pranav Kashyap

L'indice S&P 500 .SPX a atteint un niveau record lundi, porté par les gains des fabricants de puces et d'autres entreprises liées à l'intelligence artificielle, tandis que les petites entreprises ont également connu une forte hausse.

L'indice Russell 2000 .RUT a bondi de 1,6%, l'indice des petites capitalisations surperformant nettement le S&P 500 et le Nasdaq .IXIC jusqu'à présent en 2026.

Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O ont chacun progressé de plus de 1 % avant la publication, plus tard dans la semaine, de leurs rapports trimestriels qui donneront aux investisseurs un ENQUÊTE supplémentaire de la course à la domination de la technologie de l'IA.

La société Palantir PLTR.O , spécialisée dans les données liées à l'IA, a grimpé de 1,6 % avant la publication de son rapport trimestriel après la cloche.

Les fabricants de puces qui bénéficient de la demande de leurs composants liée à l'IA ont également progressé. SanDisk

SNDK.O a bondi de 15 %, tandis qu'Advanced Micro Devices

AMD.O et Micron Technology MU.O ont chacun ajouté environ 5 %.

Il s'agit de la première hausse du S&P 500 en trois séances, suite aux inquiétudes récentes concernant les valorisations élevées des entreprises technologiques dont les actions ont grimpé en flèche ces dernières années grâce à l'optimisme à l'égard de l'IA.

Le S&P 500 est en hausse d'environ 2 % en 2026, à la traîne de la hausse de près de 7 % du Russell 2000.

Les investisseurs considèrent souvent les gains réalisés par les petites capitalisations comme un reflet de la confiance dans l'économie.

"Les fondamentaux sont bons et les bénéfices sont solides. Nous avons des surprises positives à la fois pour les revenus et les bénéfices, à peu près partout", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

Les analystes s'attendent à ce que les entreprises du S&P 500 aient augmenté leurs bénéfices de près de 11 % au cours du trimestre de décembre, contre une estimation d'environ 9 % au début du mois de janvier, selon LSEG. Les sociétés liées à la technologie sont à l'origine de la majeure partie de cette croissance.

Walt Disney DIS.N a chuté de 5,3% lundi après avoir publié sur des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, mais a mis en garde contre une baisse du nombre de visiteurs internationaux dans ses parcs à thème américains et un effondrement des bénéfices de sa division télévision et cinéma.

Le S&P 500 était en hausse de 0,70 % à 6 987,77 points, en passe d'atteindre un record de clôture.

Le Nasdaq a gagné 0,91 % à 23 674,32 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,04% à 49 403,02 points.

L'activité des usines américaines a augmenté pour la première fois depuis un an en janvier, selon les données PMI.

Le CBOE VIX .VIX , un indice de volatilité également connu sous le nom de "jauge de la peur" à Wall Street, a perdu 1,3 point à 16,2 après avoir atteint un sommet de près de deux semaines plus tôt dans la session.

L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a chuté de 1,4% en raison de la baisse des prix du pétrole. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, des commentaires qui laissent entrevoir une désescalade et apaisent les craintes de perturbations de l'approvisionnement.

La baisse des prix de l'énergie a stimulé les actions des compagnies aériennes. United Airlines UAL.O , JetBlue JBLU.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest LUV.N ont progressé de 4 à 7 % chacune.

La Chambre des représentants a examiné la législation pour mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement samedi, avec un vote final attendu mardi. Le Bureau des statistiques du travail a indiqué que le rapport sur l'emploi de janvier, très attendu, ne serait pas publié vendredi en raison de la fermeture partielle du gouvernement.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX dans une proportion de 1,3 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets et 8 nouveaux creux; le Nasdaq a enregistré 139 nouveaux sommets et 186 nouveaux creux.