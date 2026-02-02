Municipales à Paris: Grégoire promet un "choc d'offre" pour le logement

Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, en meeting à La Bellevilloise, dans la capitale, le 14 janvier 2026 ( AFP / Martin LELIEVRE )

Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI à la mairie de Paris, a dévoilé lundi ses propositions sur le logement qui promettent un "choc d'offre" et une meilleure régulation des "excès du marché" avec la création d'une "brigade du logement".

Devant plusieurs associations et collectifs réunis à l'Armée du Salut, l'ex-premier adjoint d'Anne Hidalgo a expliqué comment il souhaitait augmenter "significativement" l'offre de logements disponibles dans la capitale, où se loger "est devenu un parcours du combattant".

Il promet la création de 60.000 nouveaux logements publics, dont 30.000 sociaux et 30.000 abordables, jusqu'à 25% moins chers que les prix du marché.

Parmi eux: 1.000 logements sociaux par an destinés aux étudiants et jeunes travailleurs, et 1.000 logements en Bail réel solidaire (BRS), un mécanisme qui permet l'accession sociale à la propriété en dissociant le foncier et le bâti.

Paris compte près de "300.000 logements vacants et résidences secondaires", soit un logement sur cinq, détenus essentiellement par des multipropriétaires, souligne également Emmanuel Grégoire dans le dossier de presse.

En taxant davantage les résidences secondaires, via la législation, et en renforçant les contrôles, le député socialiste espère "remettre sur le marché 100.000 logements".

S'il est élu en mars à l'Hôtel de ville, le député socialiste créera une "brigade de protection du logement" chargée de lutter contre "les dizaines de milliers de meublés touristiques illégaux", en particulier les "Airbnb permanents".

Cette brigade veillera également au respect de l'encadrement des loyers, comme le fait déjà la ville de Paris.

Le candidat de gauche s'engage également à rénover 200.000 logements sociaux et privés sur la mandature, en particulier par l'isolation des toits et la pose de volets.

Il mettra en place une "équipe inter-bailleurs" pour intervenir "rapidement pour les petites réparations" dans le parc social.

Sa concurrente de droite Rachida Dati promet de rénover 10.000 logements sociaux par an - le double de l'objectif que s'est fixé la ville - en raccordant le quart des résidences aux réseaux urbains de froid et de chaleur.

Le candidat d'Horizons et de Renaissance Pierre-Yves Bournazel s'est de son côté engagé à regagner 60.000 logements, notamment par un "pack 100% garanties" des loyers et des cautions, incitant les propriétaires à louer leurs biens.