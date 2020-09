Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Royaume-Uni va former les travailleurs pour mettre fin à la pénurie de métiers essentiels Reuters • 29/09/2020 à 16:39









LONDRES, 29 septembre (Reuters) - Le Royaume-Uni va aider les adultes à acquérir de nouvelles compétences professionnelles, ce qui permettra d'améliorer la productivité et de soutenir la reprise économique après l'épidémie de coronavirus, a déclaré mardi Boris Johnson. Le chef du gouvernement britannique a annoncé l'organisation de formation gratuites destinées aux travailleurs non diplômés, observant que la crise avait mis en évidence une pénurie dans certains métiers essentiels. "(...) Les lacunes de notre marché du travail et de notre système éducatif sont devenues douloureusement apparentes" pendant la pandémie, a déclaré Boris Johnson. La construction, l'ingénierie, la mécanique et le travail en laboratoire sont les secteurs ou la main d'oeuvre qualifiée manque le plus, selon le Premier ministre. Le taux de chômage en Grande-Bretagne, déjà supérieur à 4%, devrait encore augmenter car le programme de soutien à l'emploi arrivant à terme fin octobre sera remplacé par un dispositif moins ambitieux. (Guy Faulconbridge, William James et Estelle Shirbon; version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.