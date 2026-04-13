Le Royaume-Uni va examiner l'accord entre Paramount et Warner Bros dans les semaines à venir, selon le gendarme de la concurrence

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L'autorité britannique de la concurrence devrait lancer une enquête sur le projet d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O , pour un montant de 110 milliards de dollars, dans les semaines à venir, a déclaré un porte-parole lundi.

"Les industries du cinéma et de la télévision contribuent pour des milliards à notre économie, il est donc important que nous évaluions si les accords entre les studios peuvent nuire à la concurrence... Nous prévoyons de lancer notre enquête de phase 1 dans les semaines à venir", a déclaré un porte-parole de la Competition and Markets Authority (CMA) dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Reuters.

La CMA avait déjà demandé des avis sur la conformité de l'accord avec les règles de la concurrence, une étape standard de son processus de collecte d'informations avant de décider d'ouvrir ou non une enquête formelle sur un accord.

L'autorité de régulation a donné aux parties intéressées jusqu'au 27 avril pour faire part de leurs commentaires.

Paramount et Warner Bros n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaires de Reuters.

Par ailleurs, plus de 1 000 scénaristes, acteurs et réalisateurs ont publié lundi une lettre ouverte dans laquelle ils s'opposent à l'accord, estimant qu'il nuirait à l'industrie du divertissement d'Hollywood, déjà en difficulté. Parmi les signataires de la lettre figurent les acteurs Jane Fonda, Mark Ruffalo et Ben Stiller. L'accord entre Paramount et Warner Bros a été annoncé en février à la suite d'une guerre d'enchères de plusieurs semaines avec Netflix NFLX.O .