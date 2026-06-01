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Le Royaume-Uni signe une nouvelle commande de missiles Thales pour neutraliser des drones
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 15:10

Le Royaume-Uni a annoncé avoir signé de nouveaux contrats d'une valeur de 36 millions de livres sterling (41,62 millions d'euros) avec l'entreprise de défense Thales TCFP.PA pour la fourniture de centaines de missiles légers polyvalents destinés aux forces armées du pays.

Ce type de missile est utilisé par les forces britanniques pour abattre des drones au Moyen-Orient depuis le début de la guerre en Iran.

Le ministre de la Défense, John Healey, a déclaré dans un communiqué que ces missiles "continueront à renforcer la sécurité du Royaume-Uni et de ses partenaires au Moyen-Orient et au-delà".

Le ministère de la Défense a précisé que les livraisons commenceraient dans les mois à venir.

(Reportage Sam Tabahriti, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

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