En visio depuis l'espace, Sophie Adenot confie à des élèves voir "la marque de l'être humain sur la nature"

L'astronaute Sophie Adenot s'adresse à des élèves lors d'un appel vidéo au Centre national d'études spatiales (Cnes), le 3 juin 2026 à Toulouse ( AFP / Ed JONES )

L'astronaute française Sophie Adenot a sensibilisé une groupe d'élèves toulousains à l'impact de l'homme sur l'environnement, lors d'une visio-conférence depuis la station spatiale internationale (ISS).

"On voit tout à fait la marque de l'être humain sur la nature, on voit notamment les forêts qui sont transformées, on voit les champs cultivés et on voit également la sécheresse qui s'installe", a raconté l'astronaute à la centaine d'élèves invités au Centre national d'études spatiales (Cnes) à Toulouse.

La Française de 43 ans, en mission dans l'ISS depuis février, a notamment été marquée par l'usage de l'eau à des fins agricoles: "les systèmes d'irrigation avec les ronds d'irrigation que les agriculteurs utilisent, c'est vraiment impressionnant de voir tout ça".

Elle a consacré une vingtaine de minutes aux élèves, qui l'ont aperçue sur un écran géant, flottant au milieu de la station, au cours de cet échange - le seul prévu de sa mission spatiale.

L'astronaute Sophie Adenot s'adresse à des élèves lors d'un appel vidéo au Centre national d'études spatiales (Cnes), le 3 juin 2026 à Toulouse ( AFP / Ed JONES )

Les questions des élèves, du primaire au lycée, allaient de la technique de communication depuis l'ISS avec la Terre, à des sujets plus prosaïques comme le sommeil.

"Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas du tout comment allait être impacté le sommeil mais, en fait, au final, je t'assure, on dort très très bien dans l'espace", a-t-elle répondu à un collégien, lui précisant dormir sac de couchage accroché à un mur, pour ne pas flotter dans la station et rester statique lors de son sommeil.