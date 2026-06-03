 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En visio depuis l'espace, Sophie Adenot confie à des élèves voir "la marque de l'être humain sur la nature"
information fournie par AFP 03/06/2026 à 19:41

L'astronaute Sophie Adenot s'adresse à des élèves lors d'un appel vidéo au Centre national d'études spatiales (Cnes), le 3 juin 2026 à Toulouse ( AFP / Ed JONES )

L'astronaute Sophie Adenot s'adresse à des élèves lors d'un appel vidéo au Centre national d'études spatiales (Cnes), le 3 juin 2026 à Toulouse ( AFP / Ed JONES )

L'astronaute française Sophie Adenot a sensibilisé une groupe d'élèves toulousains à l'impact de l'homme sur l'environnement, lors d'une visio-conférence depuis la station spatiale internationale (ISS).

"On voit tout à fait la marque de l'être humain sur la nature, on voit notamment les forêts qui sont transformées, on voit les champs cultivés et on voit également la sécheresse qui s'installe", a raconté l'astronaute à la centaine d'élèves invités au Centre national d'études spatiales (Cnes) à Toulouse.

La Française de 43 ans, en mission dans l'ISS depuis février, a notamment été marquée par l'usage de l'eau à des fins agricoles: "les systèmes d'irrigation avec les ronds d'irrigation que les agriculteurs utilisent, c'est vraiment impressionnant de voir tout ça".

Elle a consacré une vingtaine de minutes aux élèves, qui l'ont aperçue sur un écran géant, flottant au milieu de la station, au cours de cet échange - le seul prévu de sa mission spatiale.

L'astronaute Sophie Adenot s'adresse à des élèves lors d'un appel vidéo au Centre national d'études spatiales (Cnes), le 3 juin 2026 à Toulouse ( AFP / Ed JONES )

L'astronaute Sophie Adenot s'adresse à des élèves lors d'un appel vidéo au Centre national d'études spatiales (Cnes), le 3 juin 2026 à Toulouse ( AFP / Ed JONES )

Les questions des élèves, du primaire au lycée, allaient de la technique de communication depuis l'ISS avec la Terre, à des sujets plus prosaïques comme le sommeil.

"Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas du tout comment allait être impacté le sommeil mais, en fait, au final, je t'assure, on dort très très bien dans l'espace", a-t-elle répondu à un collégien, lui précisant dormir sac de couchage accroché à un mur, pour ne pas flotter dans la station et rester statique lors de son sommeil.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank