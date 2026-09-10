Le Royaume-Uni renforce sa dépendance vis-à-vis de SpaceX, l'entreprise de Musk, en consacrant près de 40 millions de dollars à des services satellitaires

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* Le Royaume-Uni dispose d'environ 1 000 terminaux Starshield et 500 terminaux Starlink

* Premier pays hors des États-Unis à confirmer l'adoption de Starshield

* Musk souhaite que les armées utilisent Starshield, une version plus onéreuse de Starlink

par Cassell Bryan-Low

Le Royaume-Uni a dépensé près de 40 millions de dollars pour les services satellitaires de SpaceX SPCX.O , renforçant ainsi sa dépendance vis-à-vis de l’entreprise d’Elon Musk pour ses communications militaires, malgré les inquiétudes croissantes des Européens concernant leur dépendance vis-à-vis des infrastructures de sécurité américaines.

Ces dépenses ont été révélées à Reuters à la suite d’une demande d’accès à l’information et font de la Grande-Bretagne le premier pays hors des États-Unis à reconnaître publiquement l’adoption de Starshield, le service de SpaceX destiné aux missions militaires et de renseignement. Starlink est quant à lui destiné aux particuliers et aux utilisateurs commerciaux.

Le ministère britannique de la Défense a indiqué disposer d’environ 1 000 terminaux Starshield et 500 terminaux Starlink. Il a dépensé environ 13 millions de livres sterling (17,6 millions de dollars) pour Starshield, y compris les terminaux et le temps de communication, et 16,5 millions de livres sterling pour Starlink.

Cette révélation intervient à un moment où les gouvernements européens cherchent à renforcer leurs propres capacités de défense , dans un contexte d’inquiétudes quant à l’engagement à long terme de Washington envers la sécurité du continent.

Musk a critiqué publiquement à plusieurs reprises le gouvernement britannique sous le mandat de Keir Starmer, récemment remplacé par Andy Burnham, un autre membre du Parti travailliste.

Le ministère britannique de la Défense a commencé à utiliser Starlink mi-2022 et, plus récemment, a transféré son trafic de communications militaires opérationnelles vers Starshield, a rapporté Reuters en juin , citant des sources proches du dossier.

Les forces armées ont adopté Starlink depuis que l’Ukraine a commencé à utiliser massivement ce réseau à la suite de l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022, notamment pour les communications sur le champ de bataille et les opérations de drones.

SpaceX opère de plus en plus une distinction entre Starlink et Starshield. M. Musk a déclaré que Starlink était destiné à un usage civil, tandis que Starshield est proposé aux clients gouvernementaux et aux acteurs de la sécurité nationale. SpaceX n'a pas répondu aux questions, notamment concernant les pays ayant accès à Starshield.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré avoir adopté Starshield après que SpaceX eut imposé que Starlink ne soit utilisé qu’à des fins de moral, de bien-être, de loisirs et de formation. Le ministère a précisé que Starshield offrait “un cryptage renforcé, des conditions d’utilisation spécifiques au secteur militaire, le plus haut niveau de priorisation du réseau, des modalités de licence flexibles et une couverture étendue”.

Pour le Royaume-Uni, Starshield utilise la même constellation de satellites, les mêmes stations au sol et la même infrastructure terrestre que Starlink, mais fonctionne via des terminaux dédiés et des passerelles réseau terrestres distinctes, a précisé le ministère.

Selon la réponse du ministère à Reuters, la Grande-Bretagne a commencé à utiliser le temps d’antenne de Starshield avec les terminaux Starlink existants en 2024. Elle a acquis ses premiers terminaux Starshield dédiés l’année dernière.

La Grande-Bretagne dispose également de son propre réseau militaire de communications par satellite, Skynet, et est actionnaire de la société française Eutelsat, qui exploite la seule grande constellation opérationnelle de satellites à large bande en orbite terrestre basse (LEO), outre Starlink.

MUSK SOUHAITE QUE LES ARMÉES UTILISENT STARSHIELD

Starshield peut coûter nettement plus cher que Starlink, selon les informations tarifaires divulguées par le ministère.

Il précise que deux forfaits Starshield sont disponibles au Royaume-Uni: 5 500 £ par mois pour cinq téraoctets de données et un forfait illimité à 25 000 £ par mois. À titre de comparaison, les clients professionnels de Starlink au Royaume-Uni peuvent payer 1 830 £ par mois pour deux téraoctets de données dans le monde entier, ainsi qu’une gamme de forfaits moins chers proposant des volumes de données réduits ou une couverture plus localisée.

Les terminaux Starshield coûtent entre 4 000 et 7 000 livres sterling chacun, selon une source proche du dossier. C’est au moins le double du prix annoncé pour les terminaux Starlink destinés aux entreprises.

Reuters a rapporté plus tôt cette année que SpaceX avait multiplié par cinq le prix facturé au Pentagone pour les services Starlink utilisés pour guider des drones kamikazes lors d’opérations contre l’Iran, ce qui a suscité la colère de certains responsables américains. M. Musk a déclaré que cette augmentation reflétait l’utilisation de Starlink plutôt que de Starshield, qui, selon lui, aurait dû être utilisé à la place.

Au moins certains autres partenaires américains évaluent également ce service. La Nouvelle-Zélande teste actuellement Starshield “afin d’étudier son utilité” dans le cadre d’opérations militaires, a déclaré à Reuters un porte-parole des Forces de défense néo-zélandaises.

Starshield repose sur la technologie Starlink. Dans certains cas, SpaceX développe des constellations de satellites dédiées pour des clients du gouvernement américain. Dans ses derniers résultats trimestriels, l’entreprise a indiqué que le gouvernement américain lui avait attribué plus de 6 milliards de dollars de contrats pluriannuels pour Starshield, principalement dans le cadre de deux grands programmes de la Force spatiale américaine consacrés aux constellations en orbite terrestre basse (LEO).

Depuis le lancement de Starlink en 2020, SpaceX a construit la plus grande constellation de satellites en orbite terrestre basse au monde. Cette activité est devenue la principale source de revenus de l’entreprise et a contribué à sa récente introduction en Bourse, la plus importante introduction en Bourse jamais enregistrée .

(1 dollar = 0,7387 livres)