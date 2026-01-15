Le Royaume-Uni poursuit l'enquête sur le "deepfake" Grok malgré le recul de Musk

L'enquête britannique sur Grok se poursuit malgré les restrictions

xAI limite l'utilisation de Grok pour l'édition d'images suite à des préoccupations réglementaires mondiales

Le secrétaire d'État britannique aux technologies crie victoire dans la lutte contre les grandes entreprises technologiques

La Grande-Bretagne s'est félicitée de la volte-face de xAI pour mettre fin à la production de deepfakes sexuellement explicites non consensuels par son chatbot Grok AI, mais a déclaré que son enquête sur la manière dont l'entreprise d'Elon Musk a permis que cela se produise se poursuivrait.

Mercredi en fin de journée, xAI, la société d'intelligence artificielle de Musk, a imposé des restrictions à tous les utilisateurs de Grok, limitant l'édition d'images à la suite des inquiétudes exprimées par les autorités de régulation à l'échelle mondiale .

"Il s'agit d'une évolution positive", a déclaré jeudi l'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des médias.

"Toutefois, notre enquête officielle se poursuit. Nous travaillons sans relâche pour faire avancer les choses et obtenir des réponses sur ce qui a mal tourné et sur ce quiest fait pour y remédier"

La Grande-Bretagne fait partie d'une liste de plus en plus longue de pays qui sévissent contre les contenus explicites générés par Grok, en imposant des interdictions et en exigeant des garanties dans le cadre d'une campagne mondiale de lutte contre les contenus illégaux.

LE GOUVERNEMENT VANTE LE SUCCÈS DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ EN LIGNE

xAI, propriété du milliardaire Musk, a déclaré avoir mis en œuvre des correctifs techniques pour empêcher le compte Grok sur sa plateforme X d'éditer des images de personnes réelles portant des vêtements révélateurs tels que des bikinis.

Auparavant, cette fonctionnalité était réservée aux utilisateurs payants, mais ce changement n'a pas calmé les critiques.

La ministre britannique de la technologie, Liz Kendall, a qualifié ce revirement de victoire dans la lutte menée par le gouvernement pour contenir les pouvoirs des grandes entreprises technologiques.

"Notre loi sur la sécurité en ligne a toujours eu pour objectif d'assurer la sécurité des personnes sur les médias sociaux, en particulier celle des enfants, et elle nous a donné les moyens de demander des comptes à X ces derniers jours", a-t-elle déclaré.

Mme Kendall, qui a déclaré en début de semaine que l'enquête de l'Ofcom sur X ne devait pas durer des mois et des mois , a ajouté jeudi qu'elle n'aurait de cesse que toutes les plateformes de médias sociaux ne fournissent un service sûr et adapté à l'âge des utilisateurs.

Par ailleurs, l'Ofcom a déclaré jeudi que Snapchat SNAP.N avait "matériellement amélioré" son évaluation des risques liés aux contenus illégaux, contribuant ainsi à protéger le public britannique.

LA CALIFORNIE EXIGE DES RÉPONSES ALORS QUE LES CRITIQUES SE MULTIPLIENT

xAI a déclaré avoir empêché les utilisateurs, en fonction de leur localisation, de générer des images de personnes portant des vêtements révélateurs dans des "juridictions où c'est illégal". L'entreprise n'a pas identifié ces juridictions.

La Californie s'est jointe aux critiques mercredi, lorsque son gouverneur et son procureur général ont exigé des réponses de xAI après que M. Musk a déclaré qu'il n'avait pas connaissance d'images de mineurs nus générées par Grok.

Dans un premier temps, M. Musk s'est publiquement moqué de la controverse, en postant des émojis humoristiques en réponse aux commentaires des utilisateurs sur l'afflux de photos sexualisées.

Plus récemment, X a déclaré qu'elle traitait les signalements de matériel pédopornographique avec sérieux et qu'elle les contrôlait rigoureusement.

L'entreprise fait l'objet d'une surveillance réglementaire dans le monde entier, de la France à l'Inde.

Jeudi, les Philippines ont déclaré qu'elles s'apprêtaient à bloquer Grok en raison des inquiétudes suscitées par sa capacité à générer des images sexualisées, y compris des contenus susceptibles de poser des risques pour la sécurité des enfants.