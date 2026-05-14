Le Royaume-Uni ouvre une enquête de concurrence sur les logiciels professionnels de Microsoft

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Jeudi, le Royaume-Uni a ouvert une enquête de concurrence sur la position dominante de Microsoft MSFT.O dans les logiciels professionnels, qui pourrait déboucher sur des mesures ciblées s'il s'avérait que l'entreprise américaine détient un "statut stratégique sur le marché" dans ce secteur.