Le Royaume-Uni ouvre une enquête de concurrence sur les logiciels professionnels de Microsoft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, le Royaume-Uni a ouvert une enquête de concurrence sur la position dominante de Microsoft MSFT.O dans les logiciels professionnels, qui pourrait déboucher sur des mesures ciblées s'il s'avérait que l'entreprise américaine détient un "statut stratégique sur le marché" dans ce secteur.
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