Le Royaume-Uni lance son "V-Day" de la vaccination contre le COVID-19

(Actualisé avec début des vaccinations, déclarations) par Alistair Smout et Kate Holton LONDRES, 8 décembre (Reuters) - Le Royaume-Uni a commencé mardi sa campagne de vaccination contre le COVID-19, devenant le premier pays occidental à se lancer dans cette vaste entreprise considérée comme une étape majeure vers une sortie de la crise sanitaire mondiale provoquée par l'épidémie de coronavirus apparue tout juste un an plus tôt en Chine. En cette journée baptisée "V-Day" par le ministre britannique de la Santé Matt Hancock, le personnel soignant du National Health Service (NHS) a commencé à administrer une dose du vaccin développé en un temps record par Pfizer PFE.N et BioNTech 22UAy.DE , dont la conservation à -70° Celsius et la distribution représentent un défi logistique. Margaret Keenan, une Nord-Irlandaise de 90 ans, a été la première à recevoir une injection à 06h31 GMT dans un hôpital de Coventry, dans le centre de l'Angleterre. "Je me sens tellement privilégiée d'être la première personne vaccinée contre le COVID-19", a-t-elle déclaré tandis qu'une infirmière la piquait devant un photographe et une équipe de télévision. "C'est le plus beau cadeau d'anniversaire anticipé dont je pouvais rêver parce qu'il signifie que je peux enfin imaginer passer du temps avec ma famille et mes amis pour le Nouvel An après avoir été seule la majeure partie de l'année", a dit cette grand-mère de quatre petits-enfants, qui fêtera ses 91 ans dans une semaine. Sur une vidéo, on peut voir cette ancienne employée de bijouterie, à la retraite depuis seulement quatre ans, être extraite de la salle de vaccination sur un fauteuil roulant puis passer dans le couloir sous les applaudissements du personnel soignant. D'après la BBC, la deuxième personne vaccinée a été un homme du nom de William Shakespeare dans le Warwickshire. "ALLER DE L'AVANT ET REVENIR À LA NORMALE" Matt Hancock s'est félicité du début de cette campagne de vaccination alors que le Royaume-Uni, avec plus de 61.000 morts, est le pays d'Europe le plus durement frappé par l'épidémie, qui a tué plus de 1,5 million de personnes dans le monde. "Si nous réussissons à le faire pour toute personne vulnérable à la maladie, alors nous pourrons aller de l'avant et nous pourrons revenir à la normale", a-t-il dit. Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin de Pfizer et BioNTech. Deux doses étant nécessaires par personne, cela va permettre de vacciner 20 millions de personnes sur les 67 millions d'habitants que compte le pays. Environ 800.000 doses devraient être disponibles durant la première semaine. Les résidents des maisons de retraite, les personnes âgées de 80 ans ou plus et certains membres du personnel de santé seront prioritaires. "Merci à notre NHS, à tous les scientifiques qui ont travaillé si dur pour développer ce vaccin, à tous les bénévoles et à tous ceux qui ont respecté les règles pour protéger les autres", a écrit Boris Johnson sur Twitter. "Nous vaincrons cela ensemble", a ajouté le Premier ministre britannique. La Russie et la Chine ont déjà commencé à vacciner certaines catégories de population avec leurs propres vaccins, mais avant la fin des essais cliniques. Comme Pfizer-BioNTech, les laboratoires Moderna MRNA.O , avec la même technologie d'ARN messager, et AstraZeneca AZN.L , avec une technologie classique, ont présenté des résultats concluants pour leurs candidats vaccins, toujours en cours d'examen par les autorités réglementaires. (version française Jean Terzian et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE -1.28% MODERNA NASDAQ +4.59% PFIZER NYSE +2.21%