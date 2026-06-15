Le Royaume-Uni espère mettre en place une interdiction des réseaux sociaux pour les enfants d'ici le début de l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Royaume-Uni espère que l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, récemment annoncée, entrera en vigueur au début de l'année prochaine.

“Nous espérons faire adopter la réglementation avant Noël, et donc mettre l'interdiction en vigueur au début de l'année prochaine, probablement vers le printemps”, a déclaré lundi le Premier ministre Keir Starmer.