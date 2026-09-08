Le Royaume-Uni émet des obligations à 30 ans à un taux record, ce qui témoigne des pressions qui pèsent sur les finances publiques

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(Analyse détaillée du volume des ventes, du contexte et du rendement probable)

* Le Royaume-Uni émet une obligation de référence à 30 ans avec un rendement de près de 6 %

* La hausse des coûts d'emprunt accentue la pression sur les finances publiques britanniques

* Le Royaume-Uni affiche le deuxième coût d'emprunt public le plus élevé du G10

par David Milliken

La Grande-Bretagne a émis mardi 4,25 milliards de livres sterling (5,75 milliards de dollars) d’obligations à 30 ans, avec le rendement le plus élevé depuis le début des statistiques comparables en 1998, alors que la hausse des coûts d’emprunt mondiaux jette une ombre sur les projets du nouveau ministre des Finances, John Healey, pour son premier budget.

La Grande-Bretagne affiche le deuxième coût d’emprunt public le plus élevé parmi les grandes économies avancées, derrière l’Australie, et la semaine dernière, les inquiétudes mondiales concernant l’inflation alimentée par la guerre entre les États-Unis et l’Iran ont propulsé les rendements des gilts à 30 ans à leur plus haut niveau depuis début 1998.

Le gilt à 5,375 % échéant en 2056 a été vendu mardi via un placement syndiqué avec un rendement de 5,8168 % — le plus élevé jamais enregistré lors d’une adjudication ou d’un placement syndiqué de gilts depuis la création du Bureau de gestion de la dette britannique (UK Debt Management Office) en 1998, ce qui a cristallisé l’impact de la récente hausse des rendements.

Les titres de dette conventionnels à long terme constituaient autrefois une part importante des émissions britanniques. Mais la hausse des coûts et la baisse de la demande des fonds de pension font qu’ils devraient représenter moins de 10 % des 246 milliards de livres sterling d’émissions d’obligations d’État prévues pour cet exercice financier.

FORTE DEMANDE DES INVESTISSEURS POUR UN RENDEMENT RECORD

La demande pour le titre de référence à 30 ans s’est néanmoins avérée forte mardi. Les investisseurs ont placé plus de 85 milliards de livres sterling d’ordres et – comme d’habitude lors des placements en commun de gilts britanniques – le prix de l’obligation s’est situé dans la fourchette basse des indications initiales, avec un rendement supérieur de 0,75 point de base à celui du gilt à 4,25 % échéant en 2055 GBT4Q55= , selon les teneurs de livre de l’opération.

Le rendement de l'obligation d'État à échéance 2056 annoncé par le DMO a dépassé le précédent record de 5,79 % établi lors d'une adjudication du DMO en mai 1998.

Les chefs de file de l’opération sont Bank of America, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Santander et UBS.

“La syndication d’aujourd’hui montre que la demande de gilts à ces taux reste solide”, a déclaré Matthew Amis, directeur des investissements chez Aberdeen Investments. “Une syndication de gilts mal accueillie aurait exercé une pression supplémentaire sur les taux des gilts et, par ricochet, sur les finances publiques.”

Avant la vente, les stratèges de RBC avaient indiqué que certains investisseurs pourraient se montrer réticents à acheter des titres de dette à long terme en raison de la chute mondiale des cours des titres à revenu fixe observée la semaine dernière, “ce qui ne fait que renforcer le risque de tenter d’attraper un couteau qui tombe”.

Ils ont toutefois précisé que les facteurs propres au Royaume-Uni étaient plus positifs et avaient contribué à un resserrement de la prime de rendement des gilts à 10 ans par rapport à la dette allemande DE10GB10=RR .

“Les signaux émanant du Royaume-Uni … ont tous été accommodants: des données économiques britanniques en baisse, un discours accommodant de la Banque d’Angleterre et les récentes déclarations du Premier ministre britannique Andy Burnham et du ministre des Finances John Healey concernant la responsabilité budgétaire”, a indiqué RBC.

M. Healey a cherché à adopter un ton plus positif sur la croissance lors de son premier grand discours lundi, mais a souligné l’importance de la discipline budgétaire et de la maîtrise des dépenses à l’approche de son budget du 28 octobre.

La prédécesseure de John Healey, Rachel Reeves, disposait d’une marge de manœuvre modeste de 24 milliards de livres sterling pour atteindre les objectifs à moyen terme visant à équilibrer le budget courant d’ici 2029/2030. Mais ces prévisions avaient été finalisées avant que les États-Unis et Israël ne lancent des attaques contre l’Iran, ce qui, selon la plupart des économistes, va aggraver la situation des finances publiques.

Même dans ce contexte, l’Office for Budget Responsibility prévoyait que les charges d’intérêts sur la dette atteindraient 109 milliards de livres sterling cette année, soit 8,4 % des dépenses publiques.

(1 dollar = 0,7390 livres sterling)