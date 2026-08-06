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Le Royaume-Uni donne son feu vert au rachat de Warner Bros. par Paramount pour 110 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 14:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Royaume-Uni obtient des engagements sur cinq ans de la part de David Ellison, de Paramount

* Channel 5 News reste indépendant de CNN Intl et de CBS News

* La CMA estime que l'accord ne réduirait pas la concurrence sur trois marchés

(Des détails supplémentaires sur les engagements sont fournis aux paragraphes 5 à 8) par Paul Sandle et Muvija M

Le gouvernement britannique et son autorité de la concurrence ont donné leur feu vert jeudi à l'acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount, d'un montant de 110 milliards de dollars, après que David Ellison eut fourni des garanties, laissant aux États américains, avec la Californie en tête, le rôle de dernier obstacle majeur à la conclusion de l'accord.

M. Ellison, directeur général de Paramount Skydance, a offert des garanties juridiquement contraignantes d’une durée d’au moins cinq ans concernant les programmes commandés au Royaume-Uni et l’indépendance du journal télévisé de Channel 5, a indiqué le gouvernement dans des courriers adressés aux entreprises.

Cela a suffi à dissiper les inquiétudes soulevées par la ministre des Médias, Lisa Nandy, qui avait déclaré en juin qu’elle pourrait intervenir dans cette opération et éventuellement ordonner une enquête d’intérêt public, malgré les autorisations accordées par les régulateurs aux États-Unis, en Chine et ailleurs.

Des juristes et des analystes ont déclaré à Reuters le mois dernier que cette menace d’intervention visait probablement davantage à obtenir des engagements de la part de Paramount qu’à bloquer purement et simplement l’opération.

Paramount a désormais accepté que les services linéaires et à la demande du groupe fusionné au Royaume-Uni conservent des identités éditoriales distinctes pendant cinq ans, y compris les chaînes pour enfants Nickelodeon et Cartoon Network.

Channel 5, propriété de Paramount, continuerait à fonctionner en tant que chaîne de service public jusqu’à l’expiration de sa licence fin 2034 et ses journaux télévisés resteraient éditorialement distincts de ceux de CNN International et de CBS News, a précisé le gouvernement.

Les archives d’actualités , comprenant notamment les journaux télévisés de CNN, CBS et Channel 5, resteraient également accessibles aux titulaires de licence de bonne foi selon des conditions commerciales standard, a-t-il ajouté.

Paramount s’est également engagé à ce que l’accord n’entraîne pas de réduction du nombre de personnes chargées de commander des contenus en Grande-Bretagne, ni aucune baisse de la qualité et de la diversité des contenus commandés.

L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a quant à elle déclaré que l’accord ne réduirait pas de manière substantielle la concurrence dans les domaines de la distribution cinématographique, des chaînes de télévision pour enfants et des services de streaming.

Paramount a salué la décision de la CMA comme une "étape importante" dans la conclusion de l’accord, tout en se félicitant d’avoir trouvé un terrain d’entente avec le gouvernement.

Ces deux décisions épargnent aux entreprises de longues procédures d’examen réglementaire au Royaume-Uni, laissant les contentieux engagés par plusieurs États américains, menées par la Californie, comme principal obstacle restant à la conclusion de l’accord.

Fusions / Acquisitions

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PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
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WARNER BROS RG-A
26,7800 USD NASDAQ +1,44%
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