Le rôle du Qatar sur le marché mondial du gaz

LONDRES, 2 mars - Le Qatar, l'un des plus grands producteurs de gaz naturel liquéfié au monde, a interrompu sa production de GNL et d'autres produits connexes lundi, à la suite de grèves dans les installations de Ras Laffan.

Le pays représente environ 20 % des exportations mondiales de GNL, qui transitent toutes par le détroit d'Ormuz, selon les analystes. Voici quelques éléments clés:

** L'entreprise publique QatarEnergy a expédié 80,97 millions de tonnes de GNL en 2025.

** Elle prévoit d'augmenter sa capacité de production à 142 millions de tonnes par an (mtpa) d'ici 2030, contre 77 mtpa actuellement, ce qui lui donnerait environ un quart du marché mondial et ferait d'elle le deuxième plus grand exportateur après les États-Unis.

** QE approvisionne l'Europe et principalement les marchés asiatiques, avec plus de 80 % de clients en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud, au Pakistan et dans d'autres pays de la région.

** Les négociants estiment que la société fournit 90 à 95 % de son gaz dans le cadre de contrats à long terme et 5 à 10 % dans le cadre de contrats au comptant.

** Les installations de production de GNL, les usines de liquéfaction et les infrastructures d'exportation du pays sont presque entièrement concentrées à Ras Laffan, à environ 80 kilomètres au nord-est de Doha. ** QE produit du gaz à partir des champs qu'il partage avec l'Iran . Toutes les cargaisons de GNL qatari doivent quitter le Golfe par le détroit d'Ormuz .

** Les grandes compagnies énergétiques mondiales Exxon Mobil

XOM.N , Shell SHEL.L , TotalEnergies TOTAL.GH , Eni ENI.MI , Conoco COP.N et d'autres sont des investisseurs dans le GNL qatari.