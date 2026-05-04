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Le « roi des transactions en bloc » de Hong Kong plaide non coupable à l'ouverture du procès pour délit d'initié de Segantii
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 10:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fonds spéculatif Segantii Capital Management, son fondateur et un ancien trader ont plaidé non coupables lundi, à l'ouverture d'un procès pour délit d'initié devant le tribunal de district de Hong Kong.

Ce procès, qui concerne l'un des fonds spéculatifs autrefois les plus importants d'Asie, est suivi de près, car il sert de test à la répression menée contre le délit d'initié dans un contexte de forte augmentation des ventes d'actions.

En 2024, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong a engagé des poursuites pénales contre Segantii, son fondateur et directeur des investissements Simon Sadler, ainsi que l'ancien trader Daniel La Rocca, soupçonnés de délit d'initié sur les actions du distributeur de mode Esprit Holdings 0330.HK avant une vente en bloc en juin 2017.

Les procureurs affirment que les accusés ont vendu des actions Esprit après avoir reçu des informations préalables concernant une vente en bloc prévue. La division Merrill Lynch de Bank of America BAC.N a organisé la transaction sur instruction de son client Lone Pine Capital.

Tony Psarianos, ancien banquier chez Bank of America, a informé La Rocca, de Segantii, d'une transaction potentielle portant sur 190 millions d'actions Esprit « avant l'ouverture du marché la veille de la transaction en bloc », selon un document judiciaire.

Psarianos sera à Hong Kong et témoignera les 11 et 12 mai, ont indiqué les procureurs lundi.

Sadler, surnommé le « roi des transactions en bloc » d'Asie, est propriétaire du Blackpool Football Club, l'équipe de football de sa ville natale. Cette affaire a entraîné la fermeture du fonds de 5 milliards de dollars de Segantii.

Le procès devrait durer 25 jours, jusqu'au 8 juin. La peine d'emprisonnement maximale qu'un juge de district peut prononcer est de sept ans.

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