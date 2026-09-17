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Le roi Charles met en garde les responsables du secteur de l'IA contre les risques existentiels si cette technologie tombait entre de mauvaises mains
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 14:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations dans les paragraphes 2, 3 et 4)

Le roi Charles d’Angleterre a mis en garde jeudi les dirigeants du secteur de l’intelligence artificielle contre les « dangers existentiels » que représenterait cette technologie si elle tombait entre de mauvaises mains, et a déclaré que des mesures de protection suffisantes devaient être mises en place avant qu’il ne soit « trop tard ».

«Ceux qui ont créé ces technologies ne cessent de mettre en garde contre le risque que l’IA développe des capacités plus sombres – voire qu’elle puisse ôter la vie », a déclaré le roi aux dirigeants de Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic et d’autres entreprises.

« À cet égard, si je puis me permettre, il semble urgent d’examiner de manière adéquate les dangers existentiels que représenteraient ces technologies si elles tombaient entre de mauvaises mains et étaient utilisées de manière potentiellement catastrophique. »

Il a ajouté: «La tâche qui vous incombe ne consiste pas simplement à faire progresser la technologie, mais à veiller à ce qu’elle reste résolument au service de l’humanité, de la communauté et du monde naturel. »

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