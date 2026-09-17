Le roi Charles exhortera les responsables du secteur de l'IA à protéger l'humanité lors d'une réunion en Écosse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Charles accueillera des dirigeants du secteur de l'IA en Écosse

* Des dirigeants de Nvidia, DeepMind, OpenAI et Anthropic seront présents

* Charles exhortera les dirigeants à rassurer le public

par Gerhard Mey

Le roi Charles d’Angleterre exhortera les principaux dirigeants du secteur de l’intelligence artificielle à veiller à ce que cette technologie reste « résolument au service de l’humanité » lorsqu’il les rencontrera en Écosse jeudi, alors que les mises en garde concernant les risques potentiels de l’IA se multiplient.

Charles accueillera des dirigeants de Nvidia, Google DeepMind, OpenAI, Anthropic et d’autres entreprises à un moment crucial pour le secteur, alors que l’on s’inquiète de plus en plus du fait que les efforts en matière de sécurité de l’IA ne suivent pas le rythme du développement rapide de systèmes de plus en plus puissants .

Ces dernières semaines, le débat s’est intensifié pour savoir si le secteur est capable de s’autoréguler ou s’il doit être contraint de ralentir le rythme de ses développements.

CHARLES APPELLERA À RASSURER LE PUBLIC CONCERNANT LES AGENTS AUTONOMES

Charles expliquera aux dirigeants que le secteur doit rassurer la population en lui garantissant qu'elle ne perdra pas le contrôle de sa vie au profit d’agents IA autonomes.

“Les décisions prises en cette période décisive façonneront le monde dont hériteront les générations futures”, déclarera le roi dans un discours d’ouverture de la réunion à son domicile de Dumfries House, en Écosse, selon des extraits publiés par le palais.

“La tâche qui vous incombe ne consiste pas simplement à faire progresser la technologie, mais à veiller à ce qu’elle reste résolument au service de l’humanité, de la communauté et du monde naturel.”

Parmi les participants devraient figurer Jensen Huang, fondateur et directeur général de Nvidia, Demis Hassabis, fondateur et président de Google DeepMind, Sarah Friar, directrice financière d’OpenAI, ainsi que Kanishka Narayan, ministre britannique chargé de l’intelligence artificielle .

Paolo Benanti, conseiller du pape Léon XIV qui a appelé les gouvernements à ralentir le développement de l’IA, devrait également être présent.

DÉBAT SUR LA MENACE QUI PÈSE SUR L’HUMANITÉ

Le débat sur l’IA est revenu sur le devant de la scène après que deux chercheurs d’Anthropic ont averti que cette technologie, qui progresse à un rythme effréné, pourrait conduire à l’extinction de l’humanité dans un avenir pas si lointain.

Le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a également appelé les entreprises à ralentir le rythme du développement de l’IA.

Cela a toutefois déclenché un débat international sur la question de savoir si certains dirigeants ont des arrière-pensées, comme celle d’établir des règles préservant l’avance de certaines entreprises, d’agir dès maintenant pour éviter une réaction négative plus large de la part des gouvernements, ou simplement de ralentir les dépenses dans la course au développement de l’IA.

Bien que la réunion en Écosse ne doive pas déboucher sur des accords contraignants et que Charles ne soit pas réputé pour son expertise technologique, elle met en évidence la manière dont il a, d’abord en tant que prince de Galles puis aujourd’hui en tant que roi, utilisé sa position pour organiser des discussions sur toute une série de questions mondiales.

En évoquant les risques liés à l’IA, Charles a également mis en garde contre l’impact potentiel sur l’environnement, reflétant ainsi ses décennies de militantisme en faveur de la protection de la nature.

Le palais de Buckingham a indiqué que les discussions porteraient sur la possibilité d’établir un ensemble de principes communs susceptibles de guider l’application future de l’IA, “non pas simplement en tant que moteur de capacité et d’efficacité, mais en tant qu’outil qui préserve la dignité humaine et contribue à l’épanouissement tant des personnes que de la planète”.