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Le risque lié à des attentes élevées avant la publication des résultats
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 20:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains reculent; le Nasdaq affiche la plus forte baisse, avec un recul d'environ 0,9%

* Le secteur industriel est le plus faible du S&P 500; celui de l'énergie mène la hausse

* Le dollar et le bitcoin progressent; le brut américain gagne >2%; l'or recule

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'élève à environ 4,52%

7 juillet - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

LE RISQUE D'ATTENTES TROP ÉLEVÉES À L'APPROCHE DE LA SAISON DES RÉSULTATS

L’une des inquiétudes pour cette saison des résultats est que les prévisions des analystes soient trop optimistes et que les entreprises technologiques, en particulier, ne parviennent pas à dépasser ces attentes, selon une note de Yardeni Research.

“Le risque est que les résultats exceptionnellement solides du premier trimestre les aient amenés à revoir à la hausse de manière excessive leurs estimations pour les trois trimestres restants”, indique la note.

Des données récentes de Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data & Analytics, montrent que les analystes tablent sur une croissance des bénéfices de 24,4% en glissement annuel pour les entreprises du S&P 500 .SPX au deuxième trimestre, contre une croissance de 29,4% au premier trimestre.

Selon cette note, c’est dans les secteurs de l’énergie, des technologies de l’information et des matériaux que la plus forte croissance en glissement annuel est attendue pour le deuxième trimestre.

Certaines des valeurs technologiques les plus performantes “pourraient être pénalisées si elles ne dépassent pas des attentes déjà très élevées”, ajoute-t-elle.

Une rotation vers des secteurs qui ont pris du retard pourrait aider les investisseurs.

“Le principal risque à venir est que les entreprises technologiques, en particulier les hyperscalers, ne parviennent pas à dépasser les estimations de croissance des bénéfices trop optimistes des analystes pour le trimestre. Cela pourrait entraîner une correction parmi les valeurs technologiques. L’ensemble du marché boursier pourrait échapper à une correction si les investisseurs se tournent vers des secteurs à la traîne et qui publient des résultats supérieurs aux attentes. Nous sommes partisans de cette rotation pour les perspectives du marché boursier à venir”, indique la note de Yardeni.

La saison des résultats s’ouvre la semaine prochaine, lorsque de nombreuses grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase JPM.N , publieront leurs résultats.

(Caroline Valetkevitch)

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