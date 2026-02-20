Lucid supprime 12 % de ses effectifs aux États-Unis pour accroître sa rentabilité

(Ajout de détails aux paragraphes 2,3,9; historique aux paragraphes 5-8,11)

Lucid LCID.O a licencié 12% de ses effectifs aux États-Unis, a annoncé la société vendredi, alors qu'elle cherche à accroître sa rentabilité dans un contexte de ralentissement de la demande pour les véhicules électriques à prix élevé.

"Nous rationalisons notre organisation afin de pouvoir opérer avec une plus grande efficacité et tenir nos engagements en matière d'amélioration de la marge brute et de croissance à long terme", a déclaré le directeur général Marc Winterhoff dans un mémo consulté par Reuters.

Les réductions n'auront pas d'impact sur les employés horaires de l'usine de production en Arizona, a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un communiqué. Il n'a pas fourni de détails sur le nombre de personnes concernées.

Lucid comptait environ 6 800 employés à temps plein dans le monde en 2024, selon ses déclarations réglementaires.

L'année dernière, la société a lancé des remises et des offres promotionnelles sur ses berlines de luxe Air afin de séduire les consommateurs qui réduisent leurs achats importants en raison des coûts d'emprunt élevés.

En novembre, elle a lancé le SUV Gravity Touring à un prix de départ de 79 900 dollars, bien en dessous des prix à six chiffres qui ont défini la plupart de sa gamme.

Lucid a livré un nombre record de 5 345 véhicules au quatrième trimestre, le bon accueil réservé au SUV Gravity, moins cher, ayant permis de compenser la baisse de la demande due à l'expiration des crédits d'impôt américains.

La société a déclaré l'année dernière qu'elle lancerait un SUV électrique de taille moyenne en 2026.

Lucid se concentre sur le démarrage de la production de sa plateforme de taille moyenne, le développement de son système avancé d'aide à la conduite et de son logiciel, ainsi que sur la croissance des ventes de sa berline Air et de son SUV Gravity, a déclaré le porte-parole de l'entreprise.

TechCrunch a rapporté ce développement plus tôt dans la journée.

La société Lucid, basée à Newark, en Californie, devrait présenter ses résultats du quatrième trimestre le 24 février.