Un juge américain confirme le verdict de 243 millions de dollars contre Tesla dans le cadre de l'accident mortel d'Autopilot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le juge a estimé que les preuves au procès soutiennent le verdict

La Model S équipée d'un système de pilotage automatique a percuté les victimes

Tesla n'est pas disponible pour un commentaire, on s'attend à ce qu'il fasse appel

(Ajoute le commentaire de l'avocat des plaignants, paragraphes 10-11) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a rejeté la demande de Tesla TSLA.O d'annuler un verdict du jury de 243 millions de dollars concernant l'accident en 2019 d'une Model S équipée du système Autopilot, qui a tué une femme de 22 ans et gravement blessé son petit ami. Dans une décision rendue publique vendredi, la juge de district américaine Beth Bloom à Miami a déclaré que les preuves au procès "soutiennent plus que largement" le verdict d'août 2025 , et Tesla n'a pas soulevé de nouveaux arguments pour annuler le verdict. Tesla, dirigé par Elon Musk, devrait faire appel. Ni Tesla ni ses avocats n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'affaire est née d'un incident survenu le 25 avril 2019 à Key Largo, en Floride, au cours duquel George McGee a conduit sa Model S 2019 à travers une intersection à environ 62 mph (100 kph) alors qu'il se penchait pour chercher son téléphone, qu'il avait laissé tomber.

McGee a percuté le SUV de Naibel Benavides Leon et Dillon Angulo, qui était garé sur un accotement et à côté duquel ils se tenaient. Benavides a été tuée.

Les jurés ont estimé que Tesla était responsable à 33 % de l'accident. Ils ont accordé des dommages compensatoires de 19,5 millions de dollars à la succession de Benavides et de 23,1 millions de dollars à Angulo, ainsi que 200 millions de dollars de dommages punitifs à partager entre eux. McGee avait précédemment conclu un accord avec les plaignants.

Ce verdict est le premier rendu par un jury fédéral concernant un accident mortel impliquant l'Autopilot.

TESLA A BLÂMÉ LE CONDUCTEUR POUR AVOIR HEURTÉ LES VICTIMES

Dans sa demande d'annulation, Tesla a déclaré que McGee méritait l'unique blâme, que sa Model S n'était pas défectueuse et que le verdict allait à l'encontre du bon sens.

Tesla a déclaré que les constructeurs automobiles "n'assurent pas le monde contre les préjudices causés par les conducteurs imprudents", et que les dommages punitifs devraient être nuls parce qu'il n'a pas fait preuve d'un "mépris imprudent pour la vie humaine" en vertu de la loi de Floride.

Adam Boumel, avocat de la succession de Benavides et de M. Angulo, a déclaré que ses clients étaient satisfaits de la décision.

"Depuis le premier jour, Tesla a refusé d'accepter la responsabilité", a déclaré Boumel dans un courriel. "Autopilot était défectueux et Tesla l'a mis sur les routes américaines avant qu'il ne soit prêt et avant qu'il ne soit sûr."

Tesla a fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires concernant les capacités de conduite autonome de ses véhicules, mais elles avaient été résolues ou rejetées sans aller jusqu'au procès.

Musk, la personne la plus riche du monde, a longtemps présenté Tesla comme un leader de la conduite autonome pour les véhicules privés et les robotsaxis.